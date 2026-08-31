Van'da yaz Kur'an kursu öğrencilerine sıfır atık eğitimi verildi

Van'da yaz Kur'an kurslarına katılan çocuklara yönelik sıfır atık eğitimi düzenlendi.

Van Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Dairesi Başkanlığı ile İl Müftülüğü iş birliğinde cami ve Kur'an kurslarında gerçekleştirilen eğitimlerde çocuklara sıfır atık uygulamaları, israfın önlenmesi, atıkların azaltılması, doğal kaynakların verimli kullanılması ve çevrenin korunması konularında bilgi verildi.

Çocukların yaş grupları dikkate alınarak sade ve anlaşılır bir dille gerçekleştirilen eğitimlerde, çevreye duyarlı bireylerin yetiştirilmesinin önemi anlatıldı.

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Eğitime katılan çocuklara tişört hediye edildi.