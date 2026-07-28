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        Van'da ziraat mühendisi ve eşinin kurduğu kiraz bahçesi üreticilere örnek oldu

        Van'ın Erciş ilçesinde, ziraat mühendisi Ahmet Mesut Özlek ve eşi Gamze Özlek, 6 yıl önce kurdukları kiraz bahçesiyle bölgede alternatif tarımsal üretimin yaygınlaşmasına katkı sağlıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.07.2026 - 11:22 Güncelleme:
        Van'da ziraat mühendisi ve eşinin kurduğu kiraz bahçesi üreticilere örnek oldu

        Van'ın Erciş ilçesinde, ziraat mühendisi Ahmet Mesut Özlek ve eşi Gamze Özlek, 6 yıl önce kurdukları kiraz bahçesiyle bölgede alternatif tarımsal üretimin yaygınlaşmasına katkı sağlıyor.

        Salihiye Mahallesi'nde yaşayan Özlek çifti, elma, kayısı ve hububat üretiminin yaygın olduğu bölgede farklı bir ürün yetiştirmek amacıyla 5 dekarlık alanda Türk ziraat mühendislerince geliştirilen "0900 Ziraat" kiraz çeşidinden 340 fidanla bahçe kurdu.

        Üç yıldır ekonomik olarak hasat yapan çift, bu yıl yaklaşık 5 ton kiraz elde ederek, ürünlerini Türkiye'nin farklı illerine gönderdi.

        Kurdukları bahçeyle çevredeki çiftçilere de örnek olan Özlek çifti, kendilerini ziyaret eden üreticilerin kiraz yetiştiriciliğine yönelmesine katkı sundu. İlçede son yıllarda yaklaşık 20 kiraz bahçesi oluşturuldu.

        Ziraat mühendisi Ahmet Mesut Özlek, AA muhabirine, ailesinin dört kuşaktır çiftçilik yaptığını söyledi.

        Üniversiteden mezun olduktan sonra aile işletmesinde çalışmaya başladığını belirten Özlek, bölgede yaygın ürünlerin dışında alternatif tarıma yönelmek istediklerini anlattı.

        Özlek, şunları kaydetti:

        "Bölgemizde elma, kayısı, hububat gibi ürünler yaygın olarak yetiştiriliyordu. Biz de eşimle bölgede kiraz yetiştiriciliği yapmaya karar verdik. Yaklaşık 6 yıl önce kurduğumuz kiraz bahçesinde 3 yıldır ekonomik olarak ürün toplamaktayız. Hasat ettiğimiz kirazları Türkiye'nin birçok iline göndermekteyiz. Kiraz katma değeri yüksek bir ürün. Çiftçilerimize örnek bir bahçe tesis ettiğimizi düşünüyoruz. Bahçemizi ziyaret eden çiftçilerin kendi bahçelerini kurmalarına vesile olduk. İlçemizde yaklaşık 20 kiraz bahçesi tesis edildi."

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