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        Vanlı öğrencilerin diyabet yaralarına umut olacak buluşu Avrupa'da birinci oldu

        YILMAZ KAZANDİOĞLU - Van'da plazma teknolojisiyle diyabetik yaralarının (şeker yarası) iyileşmesine katkı sunan cihazı geliştiren öğrenciler, Romanya'da düzenlenen "EUROINVENT 2026 Uluslararası Buluşlar Yarışması"nda sağlık alanında altın madalya aldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.06.2026 - 12:00 Güncelleme:
        Vanlı öğrencilerin diyabet yaralarına umut olacak buluşu Avrupa'da birinci oldu

        YILMAZ KAZANDİOĞLU - Van'da plazma teknolojisiyle diyabetik yaralarının (şeker yarası) iyileşmesine katkı sunan cihazı geliştiren öğrenciler, Romanya'da düzenlenen "EUROINVENT 2026 Uluslararası Buluşlar Yarışması"nda sağlık alanında altın madalya aldı.

        Technofest İnstitute Of Technology (TİTU) Türkiye temsilciliği bünyesinde faaliyet gösteren İnnobot Robotik Kodlama Akademisi öğrencileri, hazırladıkları projelerle uluslararası yarışmalardaki başarılarını sürdürüyor.

        Akademide eğitim alan 12 öğrenci, elektrik-elektronik mühendisi ve robotik kodlama öğretmeni Yusuf İzgi öncülüğünde 2 yıllık çalışmanın ardından diyabetik yaraların iyileşmesine katkı sunan cihaz geliştirdi.

        "Genç mucitler" Gençlik ve Spor Bakanlığının sponsorluğunda Romanya'da düzenlenen ve Avrupa'nın en büyük inovasyon yarışması olarak kabul edilen "EUROINVENT 2026 Uluslararası Buluşlar Yarışması"na katıldı.

        37 ülkeden 640 projenin katıldığı yarışmada jüri üyelerince yapılan değerlendirmede öğrencilerin tasarladığı cihaz birincilik ödülüne layık görüldü. Projede yer alan lise öğrencileri, başarılarından dolayı Romanya'daki Victor Babes Tıp ve Eczacılık Üniversitesi'nde ücretsiz eğitim hakkı elde etti.

        Cihaz sayesinde diyabet hastalarında görülen şeker yaralarına soğuk plazma teknolojisi ile müdahale edilerek uzuv kesilmesi riskinin yüzde 90'a kadar azaltılması hedefleniyor.

        - "15-30 gün içinde yarayı temizlediğine, enfeksiyonu yok ettiğine dair test sonuçlarımız var"

        Elektrik-Elektronik Mühendisi ve robotik kodlama öğretmeni Yusuf İzgi, AA muhabirine, katıldıkları yarışmada 37 ülkeden 640 projenin yer aldığını söyledi.

        Projelerinin sağlık kategorisinde altın madalya ve kupa aldığını belirten İzgi, şu bilgileri verdi:

        "Bu başarı hem akademimiz için hem de lise kurumları için büyük bir başarı. Öğrencilerimiz aynı özveriyle, aynı disiplinle çalışmaya devam etmektedirler. Öğrencilerimiz ayrıca üniversiteden rektör imzalı sertifika ve kabul aldı. Bu sertifikayla 12 öğrencimiz üniversitede eğitimlerine ücretsiz şekilde devam edebilecek. Öğrencilerimizin ulaşım, barınma ve diğer ihtiyaçlarını karşılayan Gençlik ve Spor Bakanımız Sayın Osman Aşkın Bak'a çok teşekkür ederim. Geliştirdiğimiz proje diyabet hastalığında alternatif bir tedavi yöntemi olarak kullanılabilmektedir. Afrika'da, Kamerun'da aktif bir şekilde kullanılıyor. Türkiye'de de gerekli belgeler dahilinde çalışmaya devam ediyoruz. Doktor kontrolü altında günde 15 dakikalık iki seansla hastanın da tedaviye yaklaşım durumu göze alındığında 15-30 gün arasında diyabet sonucunda oluşan yaralar iyileşme gösterebilmektedir. Cihazımız sayesinde enfeksiyon kapan uzuvların artık kesilmesine gerek yok. Cihazımızın 15-30 gün içinde yarayı temizlediğine, enfeksiyonu yok ettiğine dair test sonuçlarımız var. Patentimiz var ve aynı zamanda kullanılan bazı ülkelerdeki hastaneler de bulunmakta."

        - "Bu başarıyı ülkemize kazandırdığımız için onurlu ve gururluyuz"

        Öğrencilerden Elif Çelik ise cihaz hakkında bilgi vererek, Vitatek nano titanyumdioksit destekli soğuk plazma teknolojisi kullandıklarını belirtti.

        İyileşmeyen ayak yaraları ve ampütasyon riskine çözüm bulmak amacıyla cihazı öğretmenleriyle birlikte geliştirdiklerini anlatan Çelik, "Tedavi sırasında hastanın ayağı steril bir tıbbi torbaya yerleştirilir ve torba içerisine soğuk plazma iyonları gönderilir. Bu iyonlar yaraya yapışır ve oksijene dönüşür. Yarayı temizler, bakterileri yok eder, kan dolaşımını artırır ve iyileşme sürecini hızlandırır. Soğuk plazma teknolojisi sağlıklı dokulara zarar vermez ve tamamen ağrısız bir işlemdir. Doktor kontrolünde günde iki kez uygulama ile amputasyon riskini yüzde 90'a kadar azaltmayı hedeflemektedir. Romanya'da sağlık kategorisinde uluslararası birincilik elde ettik. Altın madalya kazandık. Bu başarıyı ülkemize, şehrimize ve kurumumuza kazandırmış olduğumuz için onurlu ve gururluyuz." ifadelerini kullandı.

        - "CE ve ISO belgelerini aldık"

        Avrupa Mucitler Federasyonu ve Technofest İnstitute Of Technology (TİTU) Türkiye temsilcisi Prof. Dr. Mehrdad Fojlaley, iki yıl önce projeyi geliştirme çalışmalarına başladıklarını dile getirdi.

        Bu yıl cihazı portatif (taşınabilir) hale getirdiklerini, ardından yarışmaya katıldıklarını belirten Fojlaley, şunları kaydetti:

        "Diyabet hastalarında kronik gördüğümüz yaralar büyük ve ciddi bir sağlık sorunudur. Bu cihazla yaraları tedavi ediyoruz. Hiçbir kimyasal madde kullanmadan ve plazma teknolojisiyle bu işi gerçekleştiriyoruz. AR-GE işlemlerinden sonra cihazın CE ve ISO belgelerini aldık. Sağlık Bakanlığında ruhsatlama işlerimiz devam ediyor. Cihazın yurt dışı satışı için çalışmalar yürütüyoruz. Afrika ülkelerinden Sudan ve Kamerun'da cihazımız Sağlık Bakanlığı onayı aldı ve birçok hasta üzerinde uygulamalar yapıldı. İyi sonuçlar aldık. Hatta hastaların uzuvlarının kesilmesini önledik ve tedavi yaptık. Çok şükür bu yıl da Romanya'da düzenlenen 'EUROINVENT 2026 Uluslararası Buluşlar Yarışması'nda 640 proje arasında birinci olduk. Klinik çalışmalarımız tamamlandıktan sonra Sağlık Bakanlığımızın izniyle Türkiye piyasasında bu cihazı satmaya başlayacağız. Ayrıca bu cihazın uluslararası ve Türk patentleri alınmış durumda."

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