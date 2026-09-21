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        Vanspor FK, teknik direktör Murat Yıldırım ile yollarını ayırdı

        Trendyol 1. Lig ekiplerinden Artı Değer Vanspor FK, teknik direktör Murat Yıldırım ile yollarını ayrıldığını duyurdu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.09.2026 - 15:38 Güncelleme:
        Vanspor FK, teknik direktör Murat Yıldırım ile yollarını ayırdı

        Trendyol 1. Lig ekiplerinden Artı Değer Vanspor FK, teknik direktör Murat Yıldırım ile yollarını ayrıldığını duyurdu.

        Kulübün sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

        "Kulübümüzde futbolcu ve teknik direktör olarak görev yapan, kırmızı siyah formamız altında şampiyonluk sevinci yaşayan Murat Yıldırım ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunuyoruz. Uzun yıllar boyunca Vanspor'a verdiği emek, gösterdiği mücadele ve kulübümüzün tarihinde bıraktığı değerli izler için Murat Yıldırım'a ve ekibine teşekkür ediyoruz. Kendisine bundan sonraki kariyerinde başarılar diliyor, Vanspor camiasına kattığı tüm değerleri daima saygıyla hatırlayacağımızı ifade ediyoruz."

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