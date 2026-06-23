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        Yoğun yağışlarla su tutan Akgöl, Tuz Gölü'nü andıran görüntüsüyle doğaseverleri ağırlıyor

        EMRE ILIKAN - Van'ın Özalp ilçesinde yaz aylarında kuruyan Akgöl, bu yıl etkili olan yoğun yağışlarla yeniden su tutarak doğaseverlere eşsiz bir manzara sunuyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.06.2026 - 11:44 Güncelleme:
        Yoğun yağışlarla su tutan Akgöl, Tuz Gölü'nü andıran görüntüsüyle doğaseverleri ağırlıyor

        EMRE ILIKAN - Van'ın Özalp ilçesinde yaz aylarında kuruyan Akgöl, bu yıl etkili olan yoğun yağışlarla yeniden su tutarak doğaseverlere eşsiz bir manzara sunuyor.

        Yaklaşık 407 hektarlık alanı kaplayan ve 9 kilometrelik kıyı uzunluğuna sahip Akgöl, Tuz Gölü'nü andıran görüntüsü, gökyüzünün sığ ve berrak suyuna yansıyan görüntüsüyle dikkati çekiyor.

        İlçeye 30 kilometre uzaklıktaki göl, yeşilin ve sarı çiçeklerin çevrelediği doğal yapısı, bulutların berrak suya yansıdığı görüntüler ve zirvelerinde halen kar bulunan dağlarla seyrine doyum olmayan manzaraya sahne oluyor.

        Suyun sığ olması nedeniyle ziyaretçilerin gölün içinde metrelerce yürüyebildiği göl, fotoğraf tutkunları ve doğaseverlerin ilgisini çekiyor.

        Her yıl yaz aylarında kuraklık ve aşırı buharlaşma nedeniyle çorak araziye dönüşen gölün bu yıl yoğun yağışlarla oluşturduğu doğal güzellikler ziyaretçilere farklı bir deneyim yaşatıyor.

        - "Yağışlardaki iyileşmenin etkilerini ilk olarak bu göllerde gördük"

        Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. ​​​​​​​Faruk Alaeddinoğlu, AA muhabirine, Van Gölü Havzası'nda bu yıl etkili olan yoğun yağışların, barajların dolmasına, yeraltı su kaynaklarının beslenmesine ve göllerin yeniden su tutmasına katkı sağladığını söyledi.

        Bu durumun havza açısından olumlu sonuçlar doğurduğunu söyleyen Alaeddinoğlu, havzanın tamamına bakıldığında ekosistemin yeniden sağlıklı bir şekilde işlemeye başladığının görüldüğünü vurguladı.

        Bunun en güzel örneklerinden birinin Akgöl olduğunu ifade eden Alaeddinoğlu, "Akgöl, oldukça sığ bir göldür. Bu nedenle yağışlardaki artışla kısa sürede yeniden suyla kaplanabiliyor. Çok geniş bir alana sahip olduğu için insanlar burada, tıpkı Tuz Gölü'nde olduğu gibi çıplak ayakla yüzlerce metre yürüyebilecekleri eşsiz manzaralarla karşılaşabiliyor. Bu durum hem bölgedeki kuş popülasyonunu ve canlı yaşamını destekliyor hem de doğaseverlere bu güzellikleri deneyimleme fırsatı sunuyor. Van ve içinde bulunduğumuz havza, bu tür göller açısından oldukça zengin bir coğrafya. Yağışlardaki iyileşmenin etkilerini ilk olarak bu göllerde gördük."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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