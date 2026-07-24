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        Haberler Yerel Haberler Yalova Haberleri AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Büyükgümüş, Yalova İl Başkanlığı'nda konuştu:

        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Büyükgümüş, Yalova İl Başkanlığı'nda konuştu:

        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Teşkilat Başkanı Ahmet Büyükgümüş, "Nasıl yolları sırat-ı müstakim üzere dosdoğru inşa ediyorsak, Türkiye'nin siyasi otoyollarını da AK Parti'mizle birlikte bu ana istikameti tutmak bizim vazifemiz." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.07.2026 - 17:44 Güncelleme:
        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Büyükgümüş, Yalova İl Başkanlığı'nda konuştu:

        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Teşkilat Başkanı Ahmet Büyükgümüş, "Nasıl yolları sırat-ı müstakim üzere dosdoğru inşa ediyorsak, Türkiye'nin siyasi otoyollarını da AK Parti'mizle birlikte bu ana istikameti tutmak bizim vazifemiz." dedi.

        Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nun katılımıyla AK Parti İl Başkanlığı'nda düzenlenen basın toplantısında konuşan Büyükgümüş, Yalova-Armutlu Yolu'nun açılışı münasebetiyle kentte bir araya geldiklerini, yolun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ve AK Parti'nin Yalova'ya bir imzası, mührü olduğunu belirterek, bu ulaşım projesiyle kentin vizyonunda, turizminin gelişmesinde çok önemli bir adım attıklarını ve Yalova'nın adeta iki yakasını bir araya getirdiklerini söyledi.

        AK Parti'nin "hizmet" demek olduğunu anlatan Büyükgümüş, şöyle konuştu:

        "AK Parti milletimizin geleceğini, refahını, kalkınmasını temin etmek için siyaset yapmak demektir. Onun için bizim bir işe başladığımızda ve bugün Yalova-Armutlu Yolu'nda olduğu gibi bu işi neticelendirdiğimizde hemen istikametimiz, bir sonraki hedefimizi tayin etmek, yapacağımız bir sonraki çalışmayı tespit etmektir. Bugün de bu inanç ve gayretle inşallah Yalova'mıza ulaştırma alanında kazandıracağımız daha nice çalışmanın istişaresini gerçekleştireceğiz. Biz milletimize hizmet etmek için milletimizi geleceğe çok daha güçlü hazırlamak için siyaset yapıyoruz."

        - "Türkiye'yi geleceğe umutla, huzurla ve istikrar içinde birlikte taşıyacağız"

        Büyükgümüş, AK Parti'nin hayata geçirdiği her çalışmada, Türkiye'nin büyük ve güçlü olarak yoluna devam etme iddiası bulunduğuna değinerek, şunları kaydetti:

        "Dün kahraman olarak gördüğünü bugün hain olarak gören, dün en büyük sığınılacak merci, yardım kaynağı olarak gördüklerini bugün kötüleyen zikzak siyasetinden memlekete hayır gelmez. Nasıl yolları sırat-ı müstakim üzere dosdoğru inşa ediyorsak, Türkiye'nin siyasi otoyollarını da AK Parti'mizle birlikte bu ana istikamette tutmak bizim vazifemiz. Yaptığımız her işte şunu açıkça ifade ediyoruz biz Anadolu'nun çeşitli yerlerine demir, çimento serpelim diye yola çıkmış bir siyasi hareket değiliz.

        Yaptığımız her hizmette, hayata geçirdiğimiz her çalışmada, arkasında Türkiye'nin büyük ve güçlü Türkiye olarak yoluna devam etme iddiası vardır. Yollar, köprüler, viyadükler, metrolar, hızlı trenler yaparken hep gayemiz büyük ve güçlü Türkiye'yi inşa ederek dünya mazlumlarına umut olacak bir geleceğin, insanlığa adalet çağrısının temsilcisi olmaktır. Bunun da yolu Sayın Cumhurbaşkanı'mızın da sıklıkla ifade ettiği gibi sürekli yollar açmaktır. Yol medeniyettir, yol refah ve kalkınma demektir. İnşallah bu istikamette ilerleyerek Türkiye'yi geleceğe umutla, huzurla ve istikrar içinde hep birlikte taşıyacağız."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Yalova haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yalova Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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