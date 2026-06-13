AK Parti Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta Yalova'da konuştu:

AK Parti Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta, "Kimse seçildiği için belediye başkanı olarak yetimin, o beldenin, o ilçenin, o ilin parasını, pulunu iç edemez. Kimse seçildiği bahanesiyle çaldığı, çırptığını 'görmeyin' diyemez. Biz bunları korumak zorundayız. Biz yetimin de hakkını korumak zorundayız." dedi.



Usta, AK Parti Yalova İl Başkanlığı'nın Halk Eğitim Merkezi Konferans Salonunda düzenlendiği İl Danışma Meclisi toplantısında yaptığı konuşmada, AK Parti'nin Türkiye'nin her yerinde nizam ve intizam içinde işlerini bilen, takip eden aynı standartları oturtmuş müthiş bir yapıya ve teşkilata sahip özel bir siyasi bir hareket olduğunu söyledi.



AK Parti'nin ağustos ayında kuruluşunun 25. yılını kutlayacağını belirten Usta, 25 yıl boyunca aynı disiplini, aynı nizamı Türkiye'nin her yerinde sağlamanın büyük bir başarı olduğunu anlattı.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2001'den beri aldığı her nefeste ve attığı her adımda ülkedeki vesayet odaklarıyla mücadele ettiğini vurgulayan Usta, "25 yılda bu yaşadıklarımız aslında yakın tarihimizin, Türkiye tarihinin ne kadar önemli bir değişimden, ne kadar büyük bir süreçten geçtiğinin tarihidir. Biz bu tarihi yaşadık. Bizler bu tarihi yazdık. Belki aradan 10, 20 veya 50 sene sonra dönülecek, isimlerimiz bilinmese de 'AK Parti Türkiye'de teşkilatlarıyla birlikte bu devrimleri başardı' diye ders kitaplarında siyasi tarihimizde okutulacak." ifadesini kullandı.



- "Meclis'i karıştırmaya uğraşıyorlar"



Usta, CHP'nin kendi içindeki siyasi çekişmelerin, kavgaların, hırsızlıkların ve yolsuzlukların bitmediğini anlatarak, "Bu ülkeye hizmet etmeyi değil, bu ülkenin ağababası olarak ülkedeki kaynakları sömürmeyi bilmiş bir ana muhalefet partisiyle karşı karşıyayız." diye konuştu.



"Ben zaten kurucu iradeyim. Beni kimse gönderemez' diye her şeyi çantada keklik bilip kendi seçmenine dahi anlamaz, bilmez muamelesi yaparak 'hırsızlık da yapsam, ahlaksızlık da yapsam, yolsuzluk da yapsam bu millet beni görmez' anlayışıyla üste çıkmaya çalışan bir muhalefetle karşı karşıyayız." diyen Usta, sözlerini şöyle sürdürdü:



"2023'te masalar kurdular. 'Cumhurbaşkanı' diye ilan ettiler. Yanına da şu an hapiste olan Ekrem İmamoğlu'nu ve Mansur Yavaş'ı koyup 'Bunlar da cumhurbaşkanı yardımcısı' diye hepsi birlikte seçim akşamı 'Kazandık, kazandık' diye tiyatrolar yaptılar. Şimdi ne diyorlar? Aynı isme hain diyorlar. Böyle bir siyasi anlayıştan bu ülkeye bir hayır çıkar mı? Orayı bitirdiler, Meclis'i karıştırmaya uğraşıyorlar. Fırsat bulsalar Meclis'i de yakıp yıkıp emin olun orayı da savaş alanına çevirme derdindeler. Biz erdemli insanlarla, ahlaklı insanlarla çalışarak, üreterek, hizmet ederek bu ülkede varlığımızı sürdürme çabasındayken birileri kavga, kaos, dışarıdan ümit bekleyerek, dışarıdan destek bekleyerek, yeri geldiğinde FETÖ'cülerle, terör örgütleriyle işbirliği yaparak kendi varlıklarını sürdürme çabasında olan bir anlayışla mücadele ediyoruz."



AK Parti'nin yaşananlara karşı bir taraf olmadığını, temel sorumluluklarının vatandaşın huzurunu, güvenini sağlamak, ülkede seçilmişlerin hukukunu korumak olduğuna dikkati çeken Usta, şunları kaydetti:



"Ancak seçilmiş olmanın suç işleme özgürlüğü vermediğini de vatandaşımıza anlatmamız gerekiyor. Kimse seçildiği için belediye başkanı olarak yetimin, o beldenin, o ilçenin, o ilin parasını, pulunu iç edemez. Kimse seçildiği bahanesiyle çaldığı, çırptığını 'görmeyin' diyemez. Biz bunları korumak zorundayız. Biz yetimin de hakkını korumak zorundayız. Biz illerimizin, ilçelerimizin, beldelerimizin hakkını ve hukukunu korumakla yükümlüyüz. Bu ülkenin yatırımlarını bitirmek için uğraşan bir kitleye, kendi yatırım yapmadıkları gibi bir taraftan da bütçelerini vara, yoka harcayarak kendi ceplerine indirdiklerinin gerçeğini göstermemiz gerekiyor."



Usta, Yalova'nın çöp toplama hizmetini bile beceremeyen bir belediyecilik anlayışıyla yönetildiğini belirterek, "Ankara'da yaşıyorum, maalesef aynı mağduriyetleri biz de yaşıyoruz. İstanbul keza öyle. Bizim yaptıklarımızı yıkmaktan ve tüketmekten başka yaptıkları hiçbir şey yok. Emin olun ki kendi kavgalarıyla yapmaya çalıştıkları şey de bu ülkenin hem dünyada hem de kendi içimizdeki birliğini, bütünlüğünü bozup, parçalayıp yeniden kendi güçleriyle var olduklarını gösterme çabasındalar. Kimse bunları kabul etmiyor, kimse de inanmıyor. Bu gerçeklerin farkındayız." ifadesini kullandı.



- "Vatandaşlarımıza güveniyoruz ve inanıyoruz"



İnsanları sokaklara dökmeye, ülkeyi bir kaosun içine sürüklemeye çalıştıklarını ancak buna müsaade etmeyeceklerini vurgulayan Usta, şöyle devam etti:



"Bize oy versin veya vermesin 'Bu ülkede huzuru ve güveni tesis edecek olan Recep Tayyip Erdoğan'dır' diyen milletimize, vatandaşlarımıza güveniyoruz ve inanıyoruz. Onun yanında var olduğumuz sürece, 'Evet, biz tüm gücümüzle varız ve birlikteyiz' dediğimiz sürece Sayın Cumhurbaşkanımız Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın çok daha güçlü olduğunu iyi biliyoruz. Teşkilatın ne demek olduğunu, birlik ve beraberliğin bu ülkeye ne kattığını kavga ve kaosun bu ülkeye hiçbir şey getirmediğini işte bugünlerde CHP'yi izleyerek görüyoruz. Çok şükür biz İnşallah daha nice 25 yıllarımızı kutlayacağız. Daha nice iktidarımızla birlikte bu ülkedeki refahı artırdığımızı, bu ülkenin insanlarına, gençlerine, yaşlısına, kadınına, çocuğuna umut olmaya devam edeceğimizi göstereceğiz. Ben bundan eminim, hiç şüphem yok."



"Eğer siyasi iktidar olarak güçlü değilseniz ülkenin üzerine çökmeyi bekleyen pek çok odağın hazır olduğunu biliyoruz. O yüzden birlik ve beraberlik içerisinde mücadele etmeye devam edeceğiz." diyen Usta, konuşmasını şöyle sürdürdü:



"Hiçbir risk almayan, hiçbir yatırım için çabalamayan, ülkeyi lider yapmak için uğraşmayan, sadece cumhurbaşkanlığı koltuğunda oturmuş insanları çok gördük. Çalışanları Adnan Menderes gibi, Turgut Özal gibi maalesef bir an önce bu ülkede yok ettiklerini hepimiz çok iyi biliyoruz ama Recep Tayyip Erdoğan'da bunu başaramadılar. O dirençli duruş, o lider duruşu bitirmeyi başaramadılar. Bundan sonra da başaramayacaklar. Önümüze 2028 var. Biz var gücümüzle çalışmaya, işimizi yapmaya, kapı kapı, sokak sokak, mahalle mahalle, şehir şehir dolaşarak sorunları çözmeye, yatırımları büyütmeye, bu ülkenin siyasetini temiz siyaset olduğunu göstermeye devam edeceğiz."



Usta, mazlum coğrafyalar için daha da güçlü mücadele etmeye devam edeceklerinin altını çizdi.



Seslerini daha çok yükselteceklerini belirten Usta, sözlerini şöyle tamamladı:



"Daha çok sesimizi yükselteceğiz. Diyeceğiz ki 'Bu ülkede hiçbir mazlumu bırakmadığımız gibi bu dünyada, bu coğrafyadaki mazlumları da bırakmayacağız ve sahip olmaya devam edeceğiz.' Bugün uluslararası pek çok yerde herkes süt dökmüş kedi gibi susarken İsrail'e de onun yandaşlarına da tek tek hesap soran, çıkan, konuşan tek bir lider var, o da Recep Tayyip Erdoğan. Biz bu zulme, bu ateşe karşı çıktığımız için zaten bu mücadelenin içerisindeyiz ama başta da söyledim. Biz zora talibiz. Biz zor işleri başardık. Dünyadaki her şeye hak sahibi, söz sahibi oldukları diye düşünülen o ülkelerin nezdinde artık Türkiye var. Artık bir lider var, Recep Tayyip Erdoğan var. Birisi bir şey yaparken dönüp 'Türkiye ne diyor acaba?' 'Recep Tayyip Erdoğan ne diyor?' diye dönüp bakılıyor. Sayın Cumhurbaşkanımızın gittiği her yerde inanılmaz bir itibarı var, inanılmaz bir gücü var ve o gücün karşısında da saygıyla duran dünya ülkelerinin başkanları ve liderleri var. Bunu görünce insan çok daha büyük bir onur duyuyor, gurur duyuyor."



Toplantıya, AK Parti Yalova Milletvekili Meliha Akyol, İl Başkanı Umut Güçlü, ilçe ve belediye başkanları ile partililer katıldı.

