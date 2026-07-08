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        Çınarcık sahilinde yakalanan yılan doğaya bırakıldı

        –Yalova'nın Çınarcık ilçesinde sahilde paniğe yol açan yılan, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle yakalanarak doğal yaşam alanına salındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.07.2026 - 15:44 Güncelleme:
        Çınarcık sahilinde yakalanan yılan doğaya bırakıldı

        –Yalova'nın Çınarcık ilçesinde sahilde paniğe yol açan yılan, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle yakalanarak doğal yaşam alanına salındı.

        Vali Akı Caddesi'ndeki sahil şeridinde denize giren vatandaşlar kıyıda bir yılan fark ederek durumu Çınarcık Belediyesi İtfaiye Müdürlüğüne bildirdi.

        İhbar üzerine kısa sürede bölgeye ulaşan ekipler, çevre güvenliğini aldıktan sonra yılanın saklandığı yeri tespit etti. Özel ekipmanlar kullanılarak zarar verilmeden yakalanan yılan, yerleşim yerinden uzaklaştırılarak doğaya bırakıldı.

        Olayda herhangi bir yaralanma yaşanmazken, yetkililer yaz aylarında sıcaklıkların artmasıyla bu tür yabani hayvanların yerleşim alanlarında görülebileceğini hatırlattı. Vatandaşların benzer durumlarda hayvana müdahale etmeden doğrudan kendilerine haber vermesi gerektiği vurgulandı.

        Galeri
        Galeri

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