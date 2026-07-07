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        Yalova'da komşusunu bıçakla öldüren şüpheli tutuklandı

        Yalova'da komşusunu bıçaklayarak öldüren kişi tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.07.2026 - 21:07 Güncelleme:
        Yalova'da komşusunu bıçakla öldüren şüpheli tutuklandı

        Yalova'da komşusunu bıçaklayarak öldüren kişi tutuklandı.

        Alınan bilgiye göre, Gaziosmanpaşa Mahallesi'nde 4 Temmuz'da B.O, aralarında husumet olduğu ileri sürülen komşusu Özge Kıtırcı Okuyan'a bıçakla saldırdı.

        Ağır yaralanan ve ambulansla Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Okuyan, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

        Olayın ardından kaçan şüpheli, bir süre sonra polise teslim oldu.

        B.O, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli mercilerce tutuklandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Yalova haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yalova Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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