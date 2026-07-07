Yalova'da komşusunu bıçakla öldüren şüpheli tutuklandı
Yalova'da komşusunu bıçaklayarak öldüren kişi tutuklandı.
Yalova'da komşusunu bıçaklayarak öldüren kişi tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, Gaziosmanpaşa Mahallesi'nde 4 Temmuz'da B.O, aralarında husumet olduğu ileri sürülen komşusu Özge Kıtırcı Okuyan'a bıçakla saldırdı.
Ağır yaralanan ve ambulansla Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Okuyan, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
Olayın ardından kaçan şüpheli, bir süre sonra polise teslim oldu.
B.O, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli mercilerce tutuklandı.
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