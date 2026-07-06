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        Yalova'da uyuşuturucu operasyonunda yakalanan 3 zanlı tutuklandı

        Yalova'da jandarma tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.07.2026 - 09:28 Güncelleme:
        Yalova'da uyuşuturucu operasyonunda yakalanan 3 zanlı tutuklandı

        Yalova'da jandarma tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 şüpheli tutuklandı.


        Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Altınova ilçesinde T.F. ve M.İ. ile Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde M.K'ye ait adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.


        Adreslerde yapılan aramalarda 52 gram sentetik uyuşturucu ile 2 uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.


        Jandarmadaki işlemlerinin ardından "Uyuşturucu madde imal ve ticareti" suçundan adli mercilere sevk edilen 3 zanlı tutuklandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Yalova haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yalova Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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