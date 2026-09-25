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        Çınarcık'ta 4 hırsızlık olayının şüphelisi tutuklandı

        Yalova'nın Çınarcık ilçesinde 4 ayrı hırsızlık olayına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.09.2026 - 17:09 Güncelleme:
        Çınarcık'ta 4 hırsızlık olayının şüphelisi tutuklandı

        Yalova'nın Çınarcık ilçesinde 4 ayrı hırsızlık olayına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

        Çınarcık İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçede meydana gelen hırsızlık olaylarının aydınlatılması amacıyla çalışma başlattı.

        Çalışmalar kapsamında bir motosikletin çalınmasına ilişkin 2 şüpheli tespit edildi. Ekiplerce bulunan motosiklet muhafaza altına alındı.

        Şüphelilerden biri hakkında adli kontrol tedbiri uygulanırken diğer şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

        Ekiplerin yürüttüğü araştırmalar sonucunda ise 4 ayrı hırsızlık olayına karıştığı belirlenen bir şüpheli, 22 Eylül'de yakalandı.

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        Gözaltına alınan şüphelinin aracında yapılan aramada, hırsızlık olaylarıyla bağlantılı olduğu değerlendirilen çeşitli malzeme ve eşya ele geçirildi.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Yalova haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yalova Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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