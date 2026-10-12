Çınarcık'ta bisikletle yaklaşık 2 metre yükseklikten düşen kişi yaralandı
Yalova'nın Çınarcık ilçesinde bisikletle yaklaşık 2 metre yükseklikten düşen kişi yaralandı.
Giriş: 12.10.2026 - 16:33 Güncelleme:
Yalova’nın Çınarcık ilçesinde bisikletle yaklaşık 2 metre yükseklikten düşen kişi yaralandı.
Koru beldesinde bisiklet kullanırken dengesini kaybeden N.B. (76), sahil yolunun alt kısmına düştü.
Olayın 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Bulunduğu yerden kurtarılan N.B, 112 Acil Servis ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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