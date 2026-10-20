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        Yalova gemi, yat ve hizmetleri sektöründe ihracatını yüzde 100'e yakın artırdı

        CEM ŞAN - Yalova'da gemi, yat ve hizmetleri sektörünün ocak-eylül döneminde yaptığı ihracat, yıllık bazda yüzde 96,5 artarak 777 milyon 704 bin dolara ulaştı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.10.2026 - 11:23 Güncelleme:
        Yalova gemi, yat ve hizmetleri sektöründe ihracatını yüzde 100'e yakın artırdı

        CEM ŞAN - Yalova'da gemi, yat ve hizmetleri sektörünün ocak-eylül döneminde yaptığı ihracat, yıllık bazda yüzde 96,5 artarak 777 milyon 704 bin dolara ulaştı.

        AA muhabirinin Türkiye İhracatçılar Meclisi verilerinden derlediği bilgiye göre, yılın 9 aylık döneminde ülkenin gemi, yat ve hizmetleri sektörü ihracatı 2025'in aynı dönemine kıyasla yüzde 34,7 artarak 1 milyar 483 milyon 166 bin dolardan 1 milyar 998 milyon 192 bin dolara çıktı.

        Yalova ise gemi, yat ve hizmetleri sektöründeki dış satımını bu dönemde yıllık bazda yüzde 96,5 yükselişle 395 milyon 753 bin dolardan 777 milyon 704 bin dolara yükseltti.

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        Sektörün toplam ihracatından yüzde 39 pay alan Yalova, gemi, yat ve hizmetleri dış satımında İstanbul'dan sonra ikinci sırada yer aldı.

        İstanbul'un bu alanda 9 ayda yaptığı ihracat 896 milyon 930 bin dolar olarak kayıtlara geçti.

        Gemi, yat ve hizmetleri sektörü ihracatında bu dönemde Bursa 99 milyon 155 bin dolarla üçüncü, İzmir 94 milyon 694 bin dolarla dördüncü ve Kocaeli 81 milyon 985 bin dolarla beşinci sıranın sahibi oldu.

        - Norveç'e ihracatta yüzde 41'lik artış

        Türkiye'den 9 aylık dönemde 136 ülke, özerk bölge ve serbest bölgeye gemi, yat ve hizmetleri ihracatı yapıldı.

        En fazla dış satım Norveç'e yönelik oldu. Bu ülkeye ocak-eylül dönemindeki ihracat, 2025'in aynı dönemine göre yüzde 41 artışla 264 milyon 589 bin dolardan 372 milyon 14 bin dolara yükseldi.

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        Bu ülkenin ardından gelen Marshall Adaları​​​​​​​'na gemi, yat ve hizmetleri dış satımı yüzde 202 artışla 103 milyon 152 bin dolardan 311 milyon 171 bin dolara çıktı.

        Üçüncü sıradaki Fransa'ya ihracat da yüzde 83 artışla 91 milyon 176 bin dolardan 167 milyon 17 bin dolara yükseldi.

        Gemi, yat ve hizmetleri sektörünün ABD'ye ihracatı yüzde 27 artışla 119 milyon 301 bin dolardan 151 milyon 47 bin dolara, Malta'ya dış satımı yüzde 118 yükselişle 62 milyon 667 bin dolardan 136 milyon 444 bin dolara ulaştı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Yalova haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yalova Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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