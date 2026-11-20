Çınarcık'ta firari hükümlü yakalandı
Yalova'nın Çınarcık ilçesinde "uyuşturucu madde imal ve ticareti" suçundan hakkında 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
Giriş: 20.11.2026 - 09:21 Güncelleme:
Yalova'nın Çınarcık ilçesinde "uyuşturucu madde imal ve ticareti" suçundan hakkında 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
Yalova İl Jandarma Komutanlığı ekipleri kesinleşmiş hapis cezası nedeniyle aranan O.Y'nin Çınarcık ilçesinde bulunduğunu belirledi.
Jandarma ekiplerince yakalanan hükümlü cezaevine teslim edildi.
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