Yalova’da "Güllü" olarak tanınan şarkıcı Gül Tut’un ölümüne ilişkin soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Gül Tut’un kardeşi Kader Tut’un avukatları, Sultan Nur Ulu ve Kervan Eminoğlu hakkında Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı’na yeni suç duyurusunda bulundu. Olay gecesine ait ses kayıtlarında müzik ve konuşmaların altında kaldığı öne sürülen dip seslerin, erkek sesinin ve internet üzerinden yapılan görüşmelerin tespit edilmesi talep edildi.

Yalova’nın Çınarcık ilçesi Harmanlar Mahallesi Vali Akı Caddesi’nde 26 Eylül 2025 tarihinde meydana gelen olayda şarkıcı Gül Tut, 6’ncı kattaki evinin penceresinden düşerek hayatını kaybetmişti. Soruşturma kapsamında kızı Tuğyan Ülkem Gülter ile olay sırasında evde bulunan arkadaşı Sultan Nur Ulu gözaltına alınmıştı. Tuğyan Ülkem Gülter hakkında ‘tasarlayarak üst soya karşı kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talebiyle dava açılırken, Sultan Nur Ulu hakkında ‘yalan tanıklık’ suçundan 2 yıldan 4 yıla kadar hapis cezası talep edilmişti. Tuğyan Ülkem Gülter, annesini tasarlayarak öldürme suçundan yargılandığı davada ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmıştı. Sultan Nur Ulu hakkında ise yurt dışına çıkış yasağı uygulanmıştı.

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Ses kayıtlarında dikkat çeken ifadeler

Dosyada daha önce Güllü’nün oğlu Tuğberk Yağız Gülter’in avukatları tarafından ev içi güvenlik kamerası görüntüleri ve ses kayıtlarına ilişkin iki ayrı uzman raporu hazırlatılmıştı. 28 Ekim 2026 tarihli ilk rapor ile 6 Kasım 2026 tarihli ikinci raporda, Güllü’ye atfedilen ‘Bırak beni’ ve ‘Bırak’, Sultan Nur Ulu’ya atfedilen ‘At’, Tuğyan Ülkem Gülter’e atfedilen ‘Atla camdan’ ve ‘Koş annem yok, koş’ ifadeleri yer almıştı. İkinci raporda Tuğyan Ülkem Gülter’e atfedilen ‘Ben kapattım kameraları’ ve ‘Nasıl yapacağımı düşünüyorum’ sözleri de dikkat çekmişti.

Erkek sesinin kimliği belirlenemedi

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Uzman raporlarında güvenlik kamerası kayıtlarında erkek sesine ait olduğu belirtilen konuşmalar da çözümlenmişti. İlk raporda erkek sesine atfedilen ‘Sence korkutmaya mı çalışıyor?’, ‘Kapıyı kapat’, ‘Şeref yok’ ve ‘Atsın’ ifadeleri kaydedilirken, ikinci raporda ‘Hayır’, ‘Görmek istemiyorum’ ve ‘Atla camdan’ sözlerine yer verilmişti. Ancak raporlarda erkek sesinin kime ait olduğuna ilişkin kesin bir tespit yapılamamıştı. İkinci uzman görüşünde ses kayıtlarının olayın aydınlatılması açısından önemli olduğu ancak tek başına olayın kesin oluş biçimini ortaya koyamayacağı belirtilmişti. Tuğberk Yağız Gülter’in avukatları, erkek sesinin Tuğyan Ülkem Gülter’in eski nişanlısı Kervan Eminoğlu’n ait olabileceği iddiasıyla Kervan Eminoğlu ve Sultan Nur Ulu hakkında cinayete iştirak gerekçesiyle suç duyurusunda bulunmuştu.

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Olay sırasında evde başka biri var mıydı

Güllü’nün ablası Kader Tut’un avukatları Hasan Kocabey ve Şermin Tankut, Bursa Bölge Adliye Mahkemesi ilgili ceza dairesine gönderilmek üzere Yalova 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi’ne ek beyan dilekçesi sundu. Dilekçede, olay gecesi evde bulunan Gül Tut, Tuğyan Ülkem Gülter ve Sultan Nur Ulu dışında başka bir kişinin daha bulunup bulunmadığının araştırılması istendi. Evde kullanılan telefonlar üzerinden başka kişilerle sesli veya görüntülü görüşme yapılıp yapılmadığının tespit edilmesi, görüşmeye katılan kişilerin, telefonların, cihazların ve uygulama hesaplarının belirlenmesi talep edildi. Ayrıca olay saatleri dikkate alınarak daraltılmış baz kayıtlarının incelenmesi, telefonların konum ve iletişim verilerinin karşılaştırılması ve dijital materyaller üzerinde teknik inceleme yapılması talep edildi.

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Yeni deliller TÜBİTAK’a gönderildi

Tuğberk Yağız Gülter’in avukatlarının Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı’na yaptığı başvuru üzerine dosyaya sunulan yeni deliller için gerekli yazışmalar tamamlandı. Teknik inceleme yapılması amacıyla deliller TÜBİTAK’a gönderildi. Öte yandan Kader Tut’un avukatları da Sultan Nur Ulu ve Kervan Eminoğlu hakkında yeni suç duyurusunda bulundu. Dilekçede, olay gecesine ait ses kayıtlarının daha önceki çözümlemelerde yer almayan veya farklı değerlendirilen bölümlerinin yeniden incelenmesi talep edildi. Özellikle müzik ve ortam gürültüsü altında kalan seslerin teknik yöntemlerle ayrıştırılması talep edildi.

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Ankara Jandarma Kriminal Laboratuvarı’ndan rapor istendi

Suç duyurusunda, kayıtlarda erkek sesi veya birden fazla erkek konuşmacı bulunduğu yönündeki iddiaların henüz doğrulanmadığına dikkat çekildi. Seslerin insan konuşması olup olmadığının, kaç farklı konuşmacıya ait olduğunun ve kaynaklarının belirlenmesi istendi. Bu kapsamda Ankara Jandarma Kriminal Laboratuvarı’nın yanı sıra iki kriminalistik bilim uzmanından da ayrı ayrı rapor alınması talep edildi.

"Olay saatindeki internet görüşmeleri araştırılsın"

Dilekçede, 26 Eylül 2025 günü saat 01.25.55 ile 01.26.33 arasındaki internet kullanımının da araştırılması istendi. WhatsApp, FaceTime ve benzeri uygulamalar üzerinden yapılmış olabilecek sesli veya görüntülü görüşmelerin tespit edilmesi, Gül Tut, Tuğyan Ülkem Gülter ve Sultan Nur Ulu’nun kullandığı cihazlardaki verilerin karşılaştırılması talep edildi. Ayrıca Tuğyan Ülkem Gülter ile Kervan E. arasındaki silme içerikli yazışmaların öncesi ve sonrasıyla incelenerek olay gecesindeki görüşmelerle bağlantısının araştırılması istendi.

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‘Atla camdan’ sözünün kime ait olduğu konusunda çelişki

Suç duyurusu dilekçesinde, olay gecesine ait ses kayıtları üzerinde yapılan çözümlemeler arasındaki farklılıklara da dikkat çekildi. Kaydın 04.57’nci dakikasındaki ‘Atla camdan’ sözünün bir uzman görüşünde erkek sesine atfedildiği, Mustafa Arapoğlu’na ait olduğu belirtilen çözümlemede ise 04.56’ncı dakikadaki aynı sözün Tuğyan’a ait olarak değerlendirildiği belirtildi.

‘Hadi görüşürüz’ sözünün kime ait olduğu konusunda da farklı değerlendirmeler bulunduğu ifade edilerek kayıtların özgün halleri üzerinden karşılaştırmalı incelenmesi istendi.

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‘İşte onları silmen lazım’ mesajı da incelensin

Dilekçede, Tuğyan Ülkem Gülter ile Kervan Eminoğlu arasındaki 29 Kasım 2025 tarihli ‘İşte onları silmen lazım, sadece orayı’ şeklindeki mesajın da araştırılması talep edildi. Mesajın öncesi ve sonrasındaki yazışmaların incelenerek hangi içeriklerin silinmesinin istendiğinin ve olay gecesindeki görüşmelerle bağlantısının bulunup bulunmadığının belirlenmesi istendi. Kayıtların bulunamamasının tek başına kasıtlı silme olarak değerlendirilemeyeceği de vurgulandı.

Sultan Nur Ulu’ya atfedilen konuşmaların doğrulanması istendi

Yeni ses çözümlemelerinde Sultan Nur Ulu’ya atfedilen ‘Ben görmesini istiyorum’, ‘Kapıyı neden kapadın?’ ve ‘At’ ifadelerinin gerçekten söylenip söylenmediğinin araştırılması istendi. Bu sözlerin hangi bağlamda kullanıldığının, muhataplarının ve olayın hangi aşamasına karşılık geldiğinin belirlenmesi talep edildi. Sultan Nur Ulu’nun olay öncesindeki bilgisi, olay sırasındaki davranışları ve diğer kişilerle iletişimlerinin birlikte değerlendirilmesi istendi.

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Ses kayıtlarında yapay zeka müdahalesi de araştırılsın

Dilekçede ayrıca ses kayıtları üzerinde yapılan filtreleme, kesme, birleştirme, hız ve perde değiştirme gibi işlemlerin açıklanması talep edildi. Yapay zeka tabanlı ses işleme yöntemlerinin kullanılıp kullanılmadığının ve bu işlemlerin kaynak kayıtta bulunmayan konuşma benzeri sesler oluşturup oluşturmadığının teknik olarak incelenmesi istendi.

Avukatlar, Sultan Nur Ulu ve Kervan Eminoğlu’nın yanı sıra yapılacak incelemeler sonucunda kimlikleri belirlenecek diğer kişiler hakkında da ‘tasarlayarak kasten öldürme’ suçuna müşterek faillik, azmettirme veya yardım etme kapsamında soruşturma yürütülmesini talep etti. Dilekçede ayrıca yeterli şüphe ve tutuklama nedenlerinin bulunması halinde şüphelilerin tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edilmesi istendi.