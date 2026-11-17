Yalova'nın Armutlu ilçesinde, zeytin hasadına başlandı.

Armutlu Kaymakamlığı tarafından, ilçeye bağlı Bayır Mahallesi'ndeki bir zeytinlikte gerçekleştirilen hasat programına, Yalova Valisi Ahmet Usta, Kaymakam Erinç Demir, Belediye Başkanı Cengiz Arslan, Armutlu Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Ferhat Özcan, İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa İlmeç ve ilçe protokolü katıldı.

Programda konuşan İlmeç, Armutlu'nun bölge genelinde yüz ölçümüne oranla en çok zeytin ağacına sahip ilçe konumunda olduğunu belirterek, ilçenin zeytincilikteki stratejik ve ekonomik önemini anlattı.

Kaymakam Demir de zeytin ağacının kültürel ve tarihi anlamına dikkati çekerek, "Ülkemizin bereketli topraklarında köklerine tutunan, dallarıyla geleceğe hazırlanan zeytin ağacı, aynı zamanda bağlılığın ve sürekliliğin en güzel sembolü olmuştur." dedi.

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Konuşmaların ardından makineyle zeytin toplayan Vali Usta, çalışanlara yardım etti, çocuklarla sepetlere zeytin doldurdu ve zeytin üreticilerinin sorunlarını dinledi.

Program kapsamında, Kaplıcalar Yolu'ndeki bir yağ fabrikasının açılış töreni yapıldı.