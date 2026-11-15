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        Şarkıcı Güllü'nün ölümünde daraltılmış baz incelemesi talebi

        YALOVA'nın Çınarcık ilçesinde, 6 katlı binanın teras katındaki evinin penceresinden düşüp ölen şarkıcı Güllü'nün ölümüne ilişkin davada, ablası Kader Tut'un avukatları, daraltılmış baz incelemesi yapılmasını talep etti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.11.2026 - 14:29 Güncelleme:
        Şarkıcı Güllü'nün ölümünde daraltılmış baz incelemesi talebi

        YALOVA’nın Çınarcık ilçesinde, 6 katlı binanın teras katındaki evinin penceresinden düşüp ölen şarkıcı Güllü’nün ölümüne ilişkin davada, ablası Kader Tut’un avukatları, daraltılmış baz incelemesi yapılmasını talep etti.

        Güllü adıyla tanınan şarkıcı Gül Tut, 26 Eylül 2025’te Çınarcık ilçesi Harmanlar Mahallesi’ndeki 6 katlı binanın teras katındaki evinin penceresinden düşerek hayatını kaybetti. Olayın ardından başlatılan soruşturma kapsamında, Güllü’nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter ile olay sırasında yanında olan arkadaşı Sultan Nur Ulu gözaltına alındı. Gülter, ‘Tasarlayarak üstsoya karşı kasten öldürme’ suçlamasıyla tutuklandı, Ulu hakkında ise ev hapsi kararı verildi. Soruşturma kapsamında hazırlanan iddianamede, Gülter’in annesini pencereden aşağı ittiği öne sürüldü. Yalova 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada Gülter, 9 Ekim 2026’da ‘Üstsoya karşı kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

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        SES ANALİZ RAPORLARI

        Güllü'nün oğlu Tuğberk Yağız Gülter'in avukatları tarafından ev içi güvenlik kamerası kayıtlarına ilişkin hazırlatılan 2 ayrı ses analiz raporunda, Sultan Nur Ulu’ya atfedilen ‘At’, ‘Beni izliyo beni izliyo’ ifadeleri yer aldı. Tuğyan Ülkem Gülter’e atfedilen konuşmalarda ise ‘Elini de bırakmıyor muydu ki’, ‘Özür dile’, ‘Telefonu aç’, ‘Atla camdan’ ve olayın ardından ‘Koş annem yok koş’ sözleri dikkat çekti.

        Raporda ayrıca erkek sesine atfedilen ‘atsın’ ve ‘Atla camdan’ ifadeleri de yer aldı. Erkek sesinin Tuğyan’ın eski erkek arkadaşı Kervan Eminoğlu’na ait olduğu iddia edilirken, uzman raporlarının ardından Tuğberk Yağız Gülter’in avukatları, Sultan Nur Ulu ve Kervan Eminoğlu hakkında Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı’na 'İştirak halinde tasarlayarak kasten öldürme' suçlamasıyla suç duyurusunda bulundu.

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        Ses kayıtlarında farklı konuşmacılara ait olduğu değerlendirilen ifadelerin bulunması üzerine Güllü’nün ablası Kader Tut’un avukatları da olay gecesi evde bulunan telefonların baz kayıtlarının daraltılarak incelenmesini talep etti. Avukatlar, üçüncü kişilerin telefon üzerinden sesli veya görüntülü görüşmeye katılıp katılmadığının belirlenmesini istedi.

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