Yalova'da aracın çarptığı yavru ayı telef oldu

Alınan bilgiye göre, olay YalovaEsenköy yolu üzerinde Şenköy ile Kocadere arasındaki güzergahta meydana geldi. Yolun karşısına geçmeye çalışan yavru ayıya seyir halindeki bir araç çarptı. Çarpmanın etkisiyle ağır yaralanan yavru ayının telef olduğu öğrenildi. Doğa Koruma ve Milli Parklar Yalova Şube Müdürlüğü ekiplerinin ölü ayıyı bölgeden aldığı öğrenildi.

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