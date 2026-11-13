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        Yalova'da aracın çarptığı yavru ayı telef oldu

        Yalova Armutlu kara yolunda, yolun karşısına geçmeye çalışırken aracın çarptığı yavru ayı telef oldu.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 13.11.2026 - 10:48 Güncelleme:
        Yalova'da aracın çarptığı yavru ayı telef oldu

        Yalova Armutlu kara yolunda, yolun karşısına geçmeye çalışırken aracın çarptığı yavru ayı telef oldu.

        Alınan bilgiye göre, olay YalovaEsenköy yolu üzerinde Şenköy ile Kocadere arasındaki güzergahta meydana geldi. Yolun karşısına geçmeye çalışan yavru ayıya seyir halindeki bir araç çarptı. Çarpmanın etkisiyle ağır yaralanan yavru ayının telef olduğu öğrenildi. Doğa Koruma ve Milli Parklar Yalova Şube Müdürlüğü ekiplerinin ölü ayıyı bölgeden aldığı öğrenildi.

        Yetkililer özellikle ormanlık alanlardan geçen güzergâhlarda sürücüleri yaban hayvanlarına karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Yalova haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yalova Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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