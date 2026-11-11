Yalova'da iş yerinde çıkan yangın söndürüldü

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Yalova-Bursa kara yolunda faaliyet gösteren bir iş yerinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

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