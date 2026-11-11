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        Yalova'da iş yerinde çıkan yangın söndürüldü

        Yalova'da bir iş yerinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.11.2026 - 15:10 Güncelleme:
        Yalova'da iş yerinde çıkan yangın söndürüldü

        Yalova'da bir iş yerinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Yalova-Bursa kara yolunda faaliyet gösteren bir iş yerinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine olay yerine itfaiye, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi.

        İtfaiye ekiplerince söndürülen yangının ardından AFAD ekiplerince yapılan ölçümlerde kimyasal sızıntıya rastlanmadı.

        Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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