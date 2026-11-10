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        Güllü davasında müşteki avukatlarından da istinaf başvurusu

        Şarkıcı Güllü'nün ölümüne ilişkin davada, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan Tuğyan Ülkem Gülter hakkındaki karara bu kez müşteki tarafı itiraz etti. Güllü'nün kardeşi Kader Tut'un avukatları, cinayetin tasarlanarak işlendiğini savunarak eksik incelemelerin tamamlanmasını ve davanın yeniden görülmesini istedi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 10.11.2026 - 17:39 Güncelleme:
        Güllü davasında müşteki avukatlarından da istinaf başvurusu

        Şarkıcı Güllü'nün ölümüne ilişkin davada, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan Tuğyan Ülkem Gülter hakkındaki karara bu kez müşteki tarafı itiraz etti. Güllü'nün kardeşi Kader Tut'un avukatları, cinayetin tasarlanarak işlendiğini savunarak eksik incelemelerin tamamlanmasını ve davanın yeniden görülmesini istedi

        Yalova'da kamuoyunun yakından takip ettiği Güllü cinayeti davasında istinaf süreci karşılıklı başvurularla devam ediyor. Gül Tut'un ölümüne ilişkin Yalova 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada 9 Ekim 2026 tarihinde verilen karara, sanatçının kardeşi Kader Tut'un avukatları Hasan Kocabey ve Şermin Tankut da itiraz etti.

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        Bursa Bölge Adliye Mahkemesi'ne gönderilmek üzere sunulan istinaf dilekçesinde, sanık Tuğyan Ülkem Gülter'in eyleminin tasarlayarak öldürme kapsamında değerlendirilmesi gerektiği belirtildi. İlk derece mahkemesinin dosyadaki önemli delilleri yeterince irdelemediği ve bazı çelişkileri gidermeden hüküm kurduğu öne sürüldü.

        Öldürme iddialarına dikkat çekildi

        Dilekçede, Tuğyan Ülkem Gülter'in olaydan önce annesini öldürmeye yönelik sözler sarf ettiği iddiaları öne çıkarıldı. Üç tanığın aynı araç yolculuğunda sanığın annesini camdan atarak öldüreceğini söylediğine ilişkin anlatımlarına yer verildi.

        Ayrıca sanığın Bircan Dülger'e gönderdiği mesajlarda annesinin ölmesini istediğine yönelik ifadeler bulunduğu, Osman Yıldız'a da annesini öldürmesi karşılığında daire teklif ettiği iddiaları hatırlatıldı. Bu kapsamda silah ve bıçakla öldürme yöntemlerinin konuşulduğu, başka kişilere yönelik para karşılığında öldürme tekliflerinin de araştırılması gerektiği savunuldu.

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        Sultan Nur Ulu hakkında yeni inceleme talebi

        İstinaf başvurusunun dikkat çeken bölümlerinden birini ise olay sırasında evde bulunan Sultan Nur Ulu'ya ilişkin talepler oluşturdu. Dilekçede, Ulu'nun olay öncesinde herhangi bir planlamadan haberdar olup olmadığı, olay sırasında ve sonrasında sergilediği davranışların birlikte değerlendirilmesi gerektiği ifade edildi.

        Ulu'nun olaydaki olası rolünün müşterek faillik veya yardım etme kapsamında araştırılması istenirken, hakkında daha önce verilen ek kovuşturmaya yer olmadığına dair karar, bu karara yapılan itirazlar ve bağlantılı yalan tanıklık dosyasının da istinaf incelemesine dahil edilmesi talep edildi.

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        Kamera kayıtlarının akıbeti soruldu

        Avukatlar, olayın aydınlatılması açısından kamera görüntülerinin de yeniden incelenmesini istedi. Özellikle kiler bölümündeki 5 numaralı kameranın kayıtları, yatak odası önünü gören kameranın hafıza kartı ve apartmana ait görüntülerin nasıl temin edildiği konusunda eksiklikler bulunduğu ileri sürüldü.

        İstinaf dilekçesinde davanın duruşmalı olarak yeniden görülmesi, eksik delillerin toplanması ve dosyadaki çelişkilerin giderilmesi istendi. Ayrıca Tuğyan Ülkem Gülter hakkında Türk Ceza Kanunu'nun 82'nci maddesinde düzenlenen tasarlayarak, üstsoya karşı ve kadına karşı kasten öldürme hükümleri çerçevesinde değerlendirme yapılarak hüküm kurulması talep edildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Yalova haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yalova Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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