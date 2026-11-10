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        Güllü davasında karara istinaf başvurusu

        Şarkıcı Güllü'nün ölümüne ilişkin davada ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan Tuğyan Ülkem Gülter'in avukatı, mahkumiyet kararına itiraz ederek istinaf yoluna başvurdu. Avukat kararın kaldırılmasını, Gülter'in beraatini ve tutuksuz yargılanmak üzere tahliyesini istedi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 10.11.2026 - 13:18 Güncelleme:
        Güllü davasında karara istinaf başvurusu

        Şarkıcı Güllü'nün ölümüne ilişkin davada ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan Tuğyan Ülkem Gülter'in avukatı, mahkumiyet kararına itiraz ederek istinaf yoluna başvurdu. Avukat kararın kaldırılmasını, Gülter'in beraatini ve tutuksuz yargılanmak üzere tahliyesini istedi.

        Kamuoyunda Güllü olarak tanınan sanatçı Gül Tut'un hayatını kaybettiği olayla ilgili davada yeni bir gelişme yaşandı. Annesini tasarlayarak öldürmek suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası alan Tuğyan Ülkem Gülter'in avukatı Merve Uçanok, yerel mahkemenin kararını üst mahkemeye taşıdı.

        istinaf dilekçesini Yalova 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ne sunan Uçanok, dosyanın Bursa Bölge Adliye Mahkemesi tarafından yeniden incelenmesini talep etti. Dilekçede, mahkumiyet hükmünün yeterli ve kesin delillere dayanmadığı ileri sürülerek kararın hukuka aykırı olduğu savunuldu.

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        Tanık beyanlarının yeniden değerlendirilmesi istendi

        Savunma dilekçesinde, olay sırasında evde bulunan Sultan Nur Ulu'nun soruşturmanın farklı aşamalarında verdiği ifadeler arasındaki çelişkilere dikkat çekildi. Ulu'nun ilk anlatımlarıyla sonraki beyanlarının birbirini tutmadığı öne sürülürken, bazı ifadelerin baskı altında alındığı iddia edildi. Ayrıca dosyaya sunulan ses kayıtları ve uzman değerlendirmelerinin de yeniden ele alınması gerektiği belirtildi.

        3,53 promil alkol vurgusu

        Dilekçede, Gül Tut'un olay sırasında kanında 3,53 promil alkol bulunduğu ve bazı ilaç etken maddelerinin tespit edildiği hatırlatıldı. Bu durumun denge ve koordinasyonunu etkilemiş olabileceği belirtilerek, düşmeni kaza sonucu gerçekleşmiş olma ihtimalinin yeterince araştırılmadığı savunuldu.

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        Adli Tıp Kurumu 1. İhtisas Kurulu'nun 11 Şubat 2026 tarihli raporuna da yer verilen dilekçede, ölümün yüksekten düşme sonucu meydana geldiğinin değerlendirildiği ancak düşmenin kaza, intihar veya başka bir kişinin etkisiyle gerçekleşip gerçekleşmediğinin tıbben ayırt edilemediği ifade edildi.

        Başvurda olay günü düzenlenen ölü muayene ve otopsi tutanağında zeminin kaygan olduğuna ilişkin tespit bulunduğunu, sonraki kriminal incelemede ise kayganlaştırıcı maddeye rastlanmadığını belirterek bu hususun mahkumiyete dayanak yapılmasına itiraz etti.

        Kamera kaydındaki sesin incelenmesini istedi

        İstinaf başvurusunda olay öncesine ait kamera görüntülerine yansıyan "Hadi görüşürüz" sözünün kime ait olduğunun kesin olarak belirlenemediği de kaydedildi. Gül Tut'un yakın arkadaşı Çiğdem Emir'in sesin sanatçıya ait olabileceği yönündeki değerlendirmesine işaret edilerek, kayıtların yeniden incelenmesi talep edildi.

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        Dilekçede ayrıca, yerel mahkemenin bazı tanıkların dinlenmesi ve yeni bilirkişi incelemeleri yapılması yönündeki talepleri kabul etmemesinin savunma hakkını kısıtladığını ileri sürdü.

        Beraat ve tahliye talebi

        Dilekçenin sonuç bölümünde, mahkumiyet kararının CMK'nın 289'uncu maddesi kapsamında bozulması, aksi kanaate varılması halinde hükmün kaldırılarak Tuğyan Ülkem Gülter'in beraatine karar verilmesi istendi. Avukat Merve Uçanok, müvekkilinin istinaf incelemesi tamamlanıncaya kadar tahliye edilmesini de talep etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Yalova haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yalova Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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