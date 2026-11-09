Çiftlikköy'de PTT çalışanlarına yangın söndürme eğitimi verildi

Yangın anında doğru ve zamanında müdahalenin önemine dikkati çeken Erdoğan, eğitimlerde söndürme ekipmanlarının kullanımının yanı sıra kişisel güvenlik ve çevrenin korunmasına yönelik bilgilerin de aktarıldığını kaydetti.

İtfaiye erleri Mehmet Erdoğan ve Elisa Özyiğit tarafından verilen eğitimin uygulamalı bölümünde, kontrollü şekilde oluşturulan suni yangına yangın söndürme tüpleriyle müdahale edildi.

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