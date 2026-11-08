Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Yalova Haberleri Yalova'da yaban domuzu küçükbaş ağılının altını üstüne getirdi

        Yalova'da yaban domuzu küçükbaş ağılının altını üstüne getirdi

        Yalova'da av köpeklerinden kaçan dev yaban domuzu, girdiği küçükbaş hayvan ağılında ortalığı birbirine kattı. Metal tel örgüleri parçalayarak ağıla giren domuz, koyunların arasında paniğe neden oldu. O anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 08.11.2026 - 18:43 Güncelleme:
        Yalova'da yaban domuzu küçükbaş ağılının altını üstüne getirdi

        Yalova'da av köpeklerinden kaçan dev yaban domuzu, girdiği küçükbaş hayvan ağılında ortalığı birbirine kattı. Metal tel örgüleri parçalayarak ağıla giren domuz, koyunların arasında paniğe neden oldu. O anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

        Edinilen bilgiye göre, Kirazlı köyünde izinli ve ruhsatlı avcıların av köpekleriyle takip ettiği yaban domuzu köye yöneldi. Hızla bir küçükbaş hayvan ağılına dalan dev domuz, metal tel örgüleri zorlayarak parçaladı. Ağıldaki koyunların arasına giren yaban domuzu, hayvanların sağa sola kaçışmasına neden oldu. Güvenlik kamerasına yansıyan olayda domuzun tel örgüleri aşarak ağıla girdiği ve içeride yaşanan panik anları saniye saniye kaydedildi.

        REKLAM

        Tel örgüleri parçalayarak gözden kayboldu

        Ağılda kısa süre kalan yaban domuzu, ardından hızla uzaklaşarak ormanlık alana kaçtı. Olayda herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, ağılda hasar oluştu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Yalova haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yalova Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Türkiye ve Irak'tan ortak açıklama
        Türkiye ve Irak'tan ortak açıklama
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Azerbaycan'da
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Azerbaycan'da
        Heyecan sürüyor!
        Heyecan sürüyor!
        "Emeklimizi memnun edecek adımlar atacağız"
        "Emeklimizi memnun edecek adımlar atacağız"
        Dolmabahçe'de ilk 11'ler belli oldu!
        Dolmabahçe'de ilk 11'ler belli oldu!
        "Böyle bir başlangıç mükemmel!"
        "Böyle bir başlangıç mükemmel!"
        Fenerbahçe'den gövde gösterisi!
        Fenerbahçe'den gövde gösterisi!
        İstanbul için sıcaklık ve kar yağışı açıklaması
        İstanbul için sıcaklık ve kar yağışı açıklaması
        Fenerbahçe Emre Belözoğlu ile siftah yaptı
        Fenerbahçe Emre Belözoğlu ile siftah yaptı
        Tim Cook Bağdat Caddesi'nde
        Tim Cook Bağdat Caddesi'nde
        Korkunç detaylar: Siz iyi kurtulmuşsunuz
        Korkunç detaylar: Siz iyi kurtulmuşsunuz
        RAMS Park'ın zemini neden bozuldu?
        RAMS Park'ın zemini neden bozuldu?
        Okul saldırısında dikkat çeken tutanak
        Okul saldırısında dikkat çeken tutanak
        Fon soruşturmasında yeni tutuklama
        Fon soruşturmasında yeni tutuklama
        İsrail'den İran'a saldırı tehdidi
        İsrail'den İran'a saldırı tehdidi
        1.25 trilyon dolar değere ulaştı
        1.25 trilyon dolar değere ulaştı
        Eşinin sağlık durumunu açıkladı
        Eşinin sağlık durumunu açıkladı
        ABD'ye kaçan Bolsonaro'ya ajanlar yardım etti mi?
        ABD'ye kaçan Bolsonaro'ya ajanlar yardım etti mi?
        Kızamık neden hortladı?
        Kızamık neden hortladı?
        "Aşık olmak müthiş bir şey"
        "Aşık olmak müthiş bir şey"

        Benzer Haberler

        Yalova, Türkiye'nin gemi ve yat ihracatının yüzde 35'ini gerçekleştiriyor
        Yalova, Türkiye'nin gemi ve yat ihracatının yüzde 35'ini gerçekleştiriyor
        Yalova'da 2 çocuk koruyucu aile yanına yerleştirildi
        Yalova'da 2 çocuk koruyucu aile yanına yerleştirildi
        Çiftlikköy'de itfaiye ekim ayında 221 olaya müdahale etti
        Çiftlikköy'de itfaiye ekim ayında 221 olaya müdahale etti
        Yalova'da yaylada mahsur kalan 2 kişi kurtarıldı
        Yalova'da yaylada mahsur kalan 2 kişi kurtarıldı
        Yalova'da Karlık Yaylası'nda mahsur kalan 2 kişi kurtarıldı
        Yalova'da Karlık Yaylası'nda mahsur kalan 2 kişi kurtarıldı
        Yalova'da kediye tekme ve taş atan şüpheli gözaltına alındı
        Yalova'da kediye tekme ve taş atan şüpheli gözaltına alındı