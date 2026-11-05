Yalova'da kediye tekme ve taş atan şüpheli gözaltına alındı

Yalova Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan incelemede, olayın Çiftlikköy ilçesi Sultaniye Mahallesi'nde meydana geldiği ve kedinin sahipli olduğunun belirlendiği ifade edilen açıklamada, şüphelinin hayvan sahibinin şikayeti üzerine gözaltına alındığı bildirildi.

Yalova Valiliğinin, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, bir kişinin, çocuğun önünde bahçede bulunan kediye tekme attığı ve ardından taş fırlattığı görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından çalışma başlatıldığı belirtildi.

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