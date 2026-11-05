Çınarcık'ta hastane personeline yangın eğitimi verildi

Eğitimin uygulamalı bölümünde ise itfaiye ekipleri yangın söndürme tüpünün nasıl kullanılacağını gösterdi. Hastane çalışanları da tüp kullanarak yangına müdahale uygulaması yaptı.

Görsel sunumlarla desteklenen teorik eğitimde, yangın çeşitleri ile söndürme çalışmalarında kullanılan kıyafet, araç ve gereçler hakkında bilgi verildi.

Çınarcık Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri tarafından Çınarcık Devlet Hastanesi çalışanlarına yönelik düzenlenen eğitimde, yangına ilk müdahale, yangından korunma yolları ve yangın sırasında doğru tahliye yöntemleri anlatıldı.

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