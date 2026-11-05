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        Çınarcık'ta hastane personeline yangın eğitimi verildi

        Yalova'nın Çınarcık ilçesinde hastane personeline yangın söndürme ve yangından korunma eğitimi verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.11.2026 - 15:53 Güncelleme:
        Çınarcık'ta hastane personeline yangın eğitimi verildi

        Yalova'nın Çınarcık ilçesinde hastane personeline yangın söndürme ve yangından korunma eğitimi verildi.

        Çınarcık Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri tarafından Çınarcık Devlet Hastanesi çalışanlarına yönelik düzenlenen eğitimde, yangına ilk müdahale, yangından korunma yolları ve yangın sırasında doğru tahliye yöntemleri anlatıldı.

        Görsel sunumlarla desteklenen teorik eğitimde, yangın çeşitleri ile söndürme çalışmalarında kullanılan kıyafet, araç ve gereçler hakkında bilgi verildi.

        Eğitimin uygulamalı bölümünde ise itfaiye ekipleri yangın söndürme tüpünün nasıl kullanılacağını gösterdi. Hastane çalışanları da tüp kullanarak yangına müdahale uygulaması yaptı.

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        Çınarcık Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerinin ilçedeki yangın güvenliği eğitimlerini sürdürdüğü bildirildi.

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