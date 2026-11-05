Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Yalova Haberleri Yalova'da baba ve kızına scootter ile saldıran sanığın yargılanmasına devam edildi

        Yalova'da baba ve kızına scootter ile saldıran sanığın yargılanmasına devam edildi

        Yalova'nın Çınarcık ilçesinde husumetlisi baba ve kızına scooter ile saldıran sanığın yargılanmasına devam edildi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 05.11.2026 - 12:41 Güncelleme:
        Yalova'da baba ve kızına scootter ile saldıran sanığın yargılanmasına devam edildi

        Yalova'nın Çınarcık ilçesinde husumetlisi baba ve kızına scooter ile saldıran sanığın yargılanmasına devam edildi.

        Çınarcık'a bağlı Esenköy beldesinde bir sene önce aldıkları eve taşınan 4 çocuklu Baca ailesi ile aynı binada oturan E. ailesi arasında çocuk gürültüsü, park, kaçak bina yapıları konularında çok sayıda tartışma çıktı. Son olarak 20 Şubat günü yaşanan olayda Muhammet Baca (34), kucağındaki 14 aylık kızı İkra ile Şener E.'nin çocuk scooterı ile saldırısına uğradı. Saldırıda babanın burnu kırılırken, kucağındaki 14 aylık çocuğu İkra'nın ise kafatası çatladı.

        Olayla ilgili yargılanan sanık Şener E. Yalova 2. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın ikinci duruşmasında hazır bulundu. Bir önceki celse adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Sanık Ş.E., önceki beyanlarını tekrarladığını belirterek beraatini talep etti. Sanık avukatları da adli kontrol tedbirlerinin kaldırılmasını istedi.

        REKLAM

        Duruşmada söz alan Muhammed Baca, olayla ilgili daha önce dinlenen jandarma personelinin bahsettiği kamera kayıtlarının dosyaya eklenmesini talep etti. Baca, olayı gören görgü tanıklarından birinin mahalleden taşındığını belirterek bu kişiye tehditte bulunup bulunmadığının araştırılmasını istedi. Baca ayrıca olay sırasında yanında bulunan 12 yaşındaki çocuğunun da tanık olarak dinlenmesini talep etti.

        Baca'nın avukatı Derya Ateş ise dosyada yalnızca Muhammed Baca'ya ait araç kamerası görüntülerinin bulunduğunu belirterek, olayın aydınlatılması için çevredeki diğer bina kameralarına ait kayıtların da dosyaya alınmasını istedi. Ateş, dosyanın "kasten öldürmeye teşebbüs" kapsamında değerlendirilerek ağır ceza mahkemesine gönderilmesini de talep etti.

        REKLAM

        Mahkeme, sanık hakkındaki adli kontrol tedbirlerinin devamına karar verdi. Olayın yaşandığı Esenköy Jandarma Komutanlığı'na müzekkere yazılarak belirtilen video kayıtlarının istenmesine hükmeden mahkeme, Muhammed Baca'nın aldığı yaraların hayati tehlike oluşturup oluşturmadığının belirlenmesi amacıyla Adli Tıp Kurumu'na sevkine karar verdi.

        Mahkeme, 12 yaşındaki çocuğun tanık olarak dinlenmesi talebini ise reddederek duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Yalova haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yalova Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        8 kişinin öldüğü katliamda sır perdesi aralanıyor
        8 kişinin öldüğü katliamda sır perdesi aralanıyor
        Devlet Bahçeli’nin 100 il-1000 ilçe önerisinin yol haritası
        Devlet Bahçeli’nin 100 il-1000 ilçe önerisinin yol haritası
        Fatma Betül Sayan Kaya tutuklandı
        Fatma Betül Sayan Kaya tutuklandı
        Benzin fiyatlarına indirim geldi
        Benzin fiyatlarına indirim geldi
        Fransa'da yüz binlerce kişi sokaklara döküldü
        Fransa'da yüz binlerce kişi sokaklara döküldü
        Piyasalarda yapay zeka depremi
        Piyasalarda yapay zeka depremi
        Beşiktaş, İskoçya'da kaybetti!
        Beşiktaş, İskoçya'da kaybetti!
        Gıda sahteciliğinin ifşasından sonra yangın çıkarana boya
        Gıda sahteciliğinin ifşasından sonra yangın çıkarana boya
        Yüz gerdirme ameliyatında uzman doktor can verdi
        Yüz gerdirme ameliyatında uzman doktor can verdi
        Murat Cemcir'den 'iflas' açıklaması
        Murat Cemcir'den 'iflas' açıklaması
        Seçimi kaybeden Bolsonaro ABD'ye nasıl kaçtı?
        Seçimi kaybeden Bolsonaro ABD'ye nasıl kaçtı?
        Sağlık durumuyla ilgili açıklama
        Sağlık durumuyla ilgili açıklama
        İsrail'de hükümeti kurma görevi için gözler Herzog'da
        İsrail'de hükümeti kurma görevi için gözler Herzog'da
        Keserle sel sularının önünü açtı
        Keserle sel sularının önünü açtı
        Avrupa'da uçuşları durduran bomba ihbarları
        Avrupa'da uçuşları durduran bomba ihbarları
        EBRD'den Türkiye'ye yatırım ve yeşil finansman mesajı
        EBRD'den Türkiye'ye yatırım ve yeşil finansman mesajı
        5 bölge için sağanak uyarısı! 16 il için sarı kod!
        5 bölge için sağanak uyarısı! 16 il için sarı kod!
        Emeklilik fonları 78 trilyon dolar
        Emeklilik fonları 78 trilyon dolar
        Aşkını duyurdu
        Aşkını duyurdu
        Bir günde 79 milyar dolar kaybetti
        Bir günde 79 milyar dolar kaybetti

        Benzer Haberler

        Yalova'da baba ile kızının darbedilmesiyle ilgili sanığın yargılanması sürü...
        Yalova'da baba ile kızının darbedilmesiyle ilgili sanığın yargılanması sürü...
        Mezatta açık artırma ile satılan kasımpatı, tezgahlarda buketi 1000 TL'ye k...
        Mezatta açık artırma ile satılan kasımpatı, tezgahlarda buketi 1000 TL'ye k...
        Yalova Valisi Usta ile AK Parti Teşkilat Başkanı Büyükgümüş'ten Ankara ziya...
        Yalova Valisi Usta ile AK Parti Teşkilat Başkanı Büyükgümüş'ten Ankara ziya...
        Yalova Kent Konseyi Başkanı Mustafa Pehlivan seçildi
        Yalova Kent Konseyi Başkanı Mustafa Pehlivan seçildi
        Yalova'da arkeolojik kazı alanı incelendi
        Yalova'da arkeolojik kazı alanı incelendi
        Çiftlikköy'de çocuklara su tasarrufu tiyatroyla anlatıldı
        Çiftlikköy'de çocuklara su tasarrufu tiyatroyla anlatıldı