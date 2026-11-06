Yalova'da yaylada mahsur kalan 2 kişi kurtarıldı
Yalova'nın Çınarcık ilçesine bağlı Esenköy beldesindeki Karlık Yaylası'nda mahsur kalan 2 kişi, ekiplerin çalışmasıyla kurtarıldı.
Yalova'nın Çınarcık ilçesine bağlı Esenköy beldesindeki Karlık Yaylası'nda mahsur kalan 2 kişi, ekiplerin çalışmasıyla kurtarıldı.
Karlık Yaylası'nda mahsur kalan vatandaşlar için 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine AFAD Yalova İl Müdürlüğü ve Armutlu İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri harekete geçti.
Bölgeye sevk edilen 4 arama kurtarma personeli ile jandarma ekiplerinin koordineli çalışması sonucu 2 kişiye ulaşıldı.
Mahsur kalan vatandaşlar, ekipler tarafından sağ olarak kurtarıldı.
Kurtarma çalışmalarına ES-AK Arama Kurtarma Derneği ekipleri de destek verdi.
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