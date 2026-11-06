Yalova'da yaylada mahsur kalan 2 kişi kurtarıldı

Mahsur kalan vatandaşlar, ekipler tarafından sağ olarak kurtarıldı.

Karlık Yaylası'nda mahsur kalan vatandaşlar için 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine AFAD Yalova İl Müdürlüğü ve Armutlu İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri harekete geçti.

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