Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Yalova Haberleri Yalova'da Karlık Yaylası'nda mahsur kalan 2 kişi kurtarıldı

        Yalova'da Karlık Yaylası'nda mahsur kalan 2 kişi kurtarıldı

        Yalova'nın Çınarcık ilçesine bağlı Esenköy beldesindeki Karlık Yaylası'nda mahsur kalan 2 vatandaş, AFAD ve jandarma ekiplerinin koordineli çalışmasıyla sağ olarak kurtarıldı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 06.11.2026 - 13:08 Güncelleme:
        Yalova'da Karlık Yaylası'nda mahsur kalan 2 kişi kurtarıldı

        Yalova’nın Çınarcık ilçesine bağlı Esenköy beldesindeki Karlık Yaylası’nda mahsur kalan 2 vatandaş, AFAD ve jandarma ekiplerinin koordineli çalışmasıyla sağ olarak kurtarıldı.

        Alınan bilgiye göre, 112 Acil Çağrı Merkezi’ne (AÇM) yapılan ihbar üzerine bölgeye AFAD Yalova İl Müdürlüğü’nden 4 arama kurtarma personeli ile Armutlu İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri sevk edildi. Ekiplerin koordineli çalışmaları sonucunda, mahsur kalan 2 vatandaşa ulaşılarak güvenli şekilde kurtarılmaları sağlandı.

        Kurtarma çalışmalarına ESAK Arama Kurtarma Derneği ekipleri de destek verdi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Yalova haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yalova Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Son görüntüsü ortaya çıktı! 8 kişinin hayatını aldı
        Son görüntüsü ortaya çıktı! 8 kişinin hayatını aldı
        "Kabine'de birkaç değişiklik yapacağım"
        "Kabine'de birkaç değişiklik yapacağım"
        Tesla Cybertruck'ın fişini çekti
        Tesla Cybertruck'ın fişini çekti
        11 üniversiteye yeni rektör ataması
        11 üniversiteye yeni rektör ataması
        İşçi emekliliğe zorlanabilir mi?
        İşçi emekliliğe zorlanabilir mi?
        26 kent için "sarı" alarm! Kar soğuğu hissedilecek! 6 bölgede yağış var
        26 kent için "sarı" alarm! Kar soğuğu hissedilecek! 6 bölgede yağış var
        İstanbul semalarında iki farklı görüntü
        İstanbul semalarında iki farklı görüntü
        İşte UEFA ülke puanında son durum!
        İşte UEFA ülke puanında son durum!
        "Doktorum yasakladı"
        "Doktorum yasakladı"
        Emekliye refah düzenlemesi yolda
        Emekliye refah düzenlemesi yolda
        TCMB Başkanı Karahan'dan 'fon' açıklaması
        TCMB Başkanı Karahan'dan 'fon' açıklaması
        Ünlü oyuncunun acı günü
        Ünlü oyuncunun acı günü
        Katliamın kurbanları için gözyaşları sel oldu
        Katliamın kurbanları için gözyaşları sel oldu
        "Evlenmek ve anne olmak istiyorum"
        "Evlenmek ve anne olmak istiyorum"
        Florya'da otomobil 4 genç kıza çarptı
        Florya'da otomobil 4 genç kıza çarptı
        Rüşvetten 6 yıl, 2 suçtan beraat
        Rüşvetten 6 yıl, 2 suçtan beraat
        Galatasaray'da Osimhen şoku!
        Galatasaray'da Osimhen şoku!
        A Milli Takım aday kadrosu açıklandı!
        A Milli Takım aday kadrosu açıklandı!
        İsrail doğruladı: ABD 4 milyar dolarlık yardımı kesecek
        İsrail doğruladı: ABD 4 milyar dolarlık yardımı kesecek
        Fenerbahçe, Emre Belözoğlu'yla imzaladı!
        Fenerbahçe, Emre Belözoğlu'yla imzaladı!

        Benzer Haberler

        Yalova'da kediye tekme ve taş atan şüpheli gözaltına alındı
        Yalova'da kediye tekme ve taş atan şüpheli gözaltına alındı
        Çınarcık'ta hastane personeline yangın eğitimi verildi
        Çınarcık'ta hastane personeline yangın eğitimi verildi
        Kucağındaki bebeğiyle darbedilen babanın Adli Tıp Kurumu'na sevkine karar v...
        Kucağındaki bebeğiyle darbedilen babanın Adli Tıp Kurumu'na sevkine karar v...
        Yalova'da baba ile kızının darbedilmesiyle ilgili sanığın yargılanması sürü...
        Yalova'da baba ile kızının darbedilmesiyle ilgili sanığın yargılanması sürü...
        Yalova'da baba ve kızına scootter ile saldıran sanığın yargılanmasına devam...
        Yalova'da baba ve kızına scootter ile saldıran sanığın yargılanmasına devam...
        Mezatta açık artırma ile satılan kasımpatı, tezgahlarda buketi 1000 TL'ye k...
        Mezatta açık artırma ile satılan kasımpatı, tezgahlarda buketi 1000 TL'ye k...