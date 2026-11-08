Av köpeklerinden kaçan yaban domuzu ağıla girdi, koyunlar panikle kaçıştı

Olay, öğle saatlerinde Kirazlı köyünde meydana geldi. İddiaya göre, izinli ve ruhsatlı avcıların av köpekleriyle takip ettiği yaban domuzu, kaçarken köy yerleşim alanına yöneldi. Bir süre sonra küçükbaş hayvanların bulunduğu ağıla giren domuz, metal tel örgüleri parçalayarak koyunların arasına daldı. Ağılda koşan yaban domuzu nedeniyle koyunlar panikle sağa sola kaçıştı. Güvenlik kamerası görüntülerinde, domuzun tel örgüleri aşarak ağıla girdiği ve koyunların arasında ilerlediği görüldü.

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