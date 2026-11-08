Yalova'da ağıla giren yaban domuzu güvenlik kamerasında

Bir süre ağılda kalan yaban domuzu, daha sonra bölgeden uzaklaşarak ormanlık alana kaçtı.

İzinli ve ruhsatlı avcıların av köpekleriyle takip ettiği yaban domuzu, kaçarken Yalova merkeze bağlı Kirazlı köyünün yerleşim alanına girdi.

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