Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Yalova Haberleri Yalova'da ağıla giren yaban domuzu güvenlik kamerasında

        Yalova'da ağıla giren yaban domuzu güvenlik kamerasında

        Yalova'nın Kirazlı köyünde av köpeklerinden kaçan yaban domuzunun ağıla girdiği anlar güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.11.2026 - 19:10 Güncelleme:
        Yalova'da ağıla giren yaban domuzu güvenlik kamerasında

        Yalova'nın Kirazlı köyünde av köpeklerinden kaçan yaban domuzunun ağıla girdiği anlar güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        İzinli ve ruhsatlı avcıların av köpekleriyle takip ettiği yaban domuzu, kaçarken Yalova merkeze bağlı Kirazlı köyünün yerleşim alanına girdi.

        Daha sonra ağıla giren yaban domuzu, metal tel örgüleri parçalayarak koyunların arasına daldı. Korkuya kapılan koyunlar sağa sola kaçtı.

        Bir süre ağılda kalan yaban domuzu, daha sonra bölgeden uzaklaşarak ormanlık alana kaçtı.

        Olay anı, çevredeki güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Yalova haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yalova Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Yüzleri maskeli 4 kişiden Rojin'in amcasına saldırı! "Bu davayı bırakın"
        Yüzleri maskeli 4 kişiden Rojin'in amcasına saldırı! "Bu davayı bırakın"
        Teknoloji devinde casusluk skandalı
        Teknoloji devinde casusluk skandalı
        6 kent için "sarı" alarm verildi! 2 bölgede kar ve yağmur
        6 kent için "sarı" alarm verildi! 2 bölgede kar ve yağmur
        Elektrikli otomobilde kâr çıkmazı
        Elektrikli otomobilde kâr çıkmazı
        ABD'deki Kongre baskını İsrail'de de yaşanır mı?
        ABD'deki Kongre baskını İsrail'de de yaşanır mı?
        "Yaptığımız en iyi şeylerden biri olarak tarihe geçecek"
        "Yaptığımız en iyi şeylerden biri olarak tarihe geçecek"
        Borçlara yeni tecil kolaylığı
        Borçlara yeni tecil kolaylığı
        "ABD Çin'den yardım istedi" iddiası
        "ABD Çin'den yardım istedi" iddiası
        "Benim kalbim hâlâ seninle atıyor"
        "Benim kalbim hâlâ seninle atıyor"
        Cevad Prekazi hayatını kaybetti
        Cevad Prekazi hayatını kaybetti
        Mısır'da tren kazası: Ölü ve yaralılar var
        Mısır'da tren kazası: Ölü ve yaralılar var
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Azerbaycan'da
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Azerbaycan'da
        Yıkılmaz kale Dolmabahçe!
        Yıkılmaz kale Dolmabahçe!
        Türkiye ve Irak'tan ortak açıklama
        Türkiye ve Irak'tan ortak açıklama
        Kara Kartal'ı Vlahovic uçurdu!
        Kara Kartal'ı Vlahovic uçurdu!
        "Emeklimizi memnun edecek adımlar atacağız"
        "Emeklimizi memnun edecek adımlar atacağız"
        Alanya'da kazanan Trabzonspor!
        Alanya'da kazanan Trabzonspor!
        "Böyle bir başlangıç mükemmel!"
        "Böyle bir başlangıç mükemmel!"
        Fenerbahçe Emre Belözoğlu ile siftah yaptı
        Fenerbahçe Emre Belözoğlu ile siftah yaptı
        "Aşık olmak müthiş bir şey"
        "Aşık olmak müthiş bir şey"

        Benzer Haberler

        Yalova'da yaban domuzu küçükbaş ağılının altını üstüne getirdi
        Yalova'da yaban domuzu küçükbaş ağılının altını üstüne getirdi
        Yalova, Türkiye'nin gemi ve yat ihracatının yüzde 35'ini gerçekleştiriyor
        Yalova, Türkiye'nin gemi ve yat ihracatının yüzde 35'ini gerçekleştiriyor
        Yalova'da 2 çocuk koruyucu aile yanına yerleştirildi
        Yalova'da 2 çocuk koruyucu aile yanına yerleştirildi
        Çiftlikköy'de itfaiye ekim ayında 221 olaya müdahale etti
        Çiftlikköy'de itfaiye ekim ayında 221 olaya müdahale etti
        Yalova'da yaylada mahsur kalan 2 kişi kurtarıldı
        Yalova'da yaylada mahsur kalan 2 kişi kurtarıldı
        Yalova'da Karlık Yaylası'nda mahsur kalan 2 kişi kurtarıldı
        Yalova'da Karlık Yaylası'nda mahsur kalan 2 kişi kurtarıldı