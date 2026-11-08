Yalova'da ağıla giren yaban domuzu güvenlik kamerasında
Yalova'nın Kirazlı köyünde av köpeklerinden kaçan yaban domuzunun ağıla girdiği anlar güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Yalova'nın Kirazlı köyünde av köpeklerinden kaçan yaban domuzunun ağıla girdiği anlar güvenlik kamerasınca kaydedildi.
İzinli ve ruhsatlı avcıların av köpekleriyle takip ettiği yaban domuzu, kaçarken Yalova merkeze bağlı Kirazlı köyünün yerleşim alanına girdi.
Daha sonra ağıla giren yaban domuzu, metal tel örgüleri parçalayarak koyunların arasına daldı. Korkuya kapılan koyunlar sağa sola kaçtı.
Bir süre ağılda kalan yaban domuzu, daha sonra bölgeden uzaklaşarak ormanlık alana kaçtı.
Olay anı, çevredeki güvenlik kamerasınca kaydedildi.
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