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        Yalova Valisi Usta'dan 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü mesajı

        Yalova Valisi Ahmet Hamdi Usta, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.11.2026 - 14:41 Güncelleme:
        Yalova Valisi Usta'dan 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü mesajı

        Yalova Valisi Ahmet Hamdi Usta, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Usta, mesajında Cumhuriyet’in kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü rahmet, minnet ve saygıyla andığını belirtti.

        Atatürk'ün askeri dehası, ileri görüşlülüğü ve güçlü devlet anlayışının Türkiye Cumhuriyeti'nin bugününe ve yarınlarına ışık tutan kıymetli bir miras olduğunu vurgulayan Usta, şunları kaydetti:

        "Atatürk'ü anlamak, bağımsızlığımızın hangi fedakarlıklarla kazanıldığını idrak etmek, Cumhuriyetimizin temel değerlerini korumak ve ülkemizi muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkarma hedefi doğrultusunda sorumluluk üstlenmektir. Bu tarihi mirası yaşatmanın yolu, milli birlik ve beraberliğimizi güçlendirmekten, devletimizin bekası ve milletimizin refahı için azimle çalışmaktan ve bu bilinçle yetişen nesillere güçlü bir Türkiye bırakmaktan geçmektedir. Bu duygu ve düşüncelerle, 10 Kasım Atatürk’ü Anma Günü vesilesiyle Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, silah arkadaşlarını, Milli Mücadele'mizin tüm kahramanlarını ve vatanımız uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerimizi rahmet, minnet ve şükranla yad ediyorum."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Yalova haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yalova Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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