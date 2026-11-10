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        Yalova'da Atatürk anıldı

        Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 88'nci yıl dönümünde Yalova'da düzenlenen törenle anıldı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 10.11.2026 - 09:44 Güncelleme:
        Yalova'da Atatürk anıldı

        Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 88'nci yıl dönümünde Yalova'da düzenlenen törenle anıldı.

        15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirilen törende, Atatürk Anıtı'na çelenkler sunuldu. Saat 09.05'te sirenlerin çalmasıyla birlikte Yalova'da hayat 2 dakika durdu, meydandan geçen araçların sürücüleri dışarı çıkarak saygı duruşunda bulundu.

        İstiklal Marşı'nın okunmasıyla meydandaki anma programı sona erdi.

        Törene Yalova Valisi Ahmet Hamdi Usta, Yalova Belediye Başkanı Mehmet Gürel ve Karamürselbey Eğitim Merkezi ve Garnizon Komutanı Deniz Albay Erhan Fıçıcı ve il protokolü katıldı.

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