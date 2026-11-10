Yalova'da saat 09.05'te hayat durdu

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete irtihalinin 88’inci yıl dönümünde törenle anıldı. Atatürk’ün hayata gözlerini yumduğu saat 09.05’te kentin dört bir yanında sirenler çaldı. Trafikte olanlar, araçlarını durdurup inerek saygı duruşunda bulundu. Caddede yürüyen vatandaşlar da sirenlerle birlikte saygı duruşuna geçti. 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı’nda gerçekleştirilen törende, Atatürk Anıtı’na çelenk bırakıldı. Törene Yalova Valisi Ahmet Hamdi Usta, il protokolü ve vatandaşlar katıldı.

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