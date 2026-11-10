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        Yalova'da 90 kilogram kırmızı et ve 1 ton 100 kilogram bal imha edildi

        Yalova'da gıda denetimlerinde kontrol görevlileri Türk Gıda Kodeksi'ne aykırı olduğu belirlenen 90 kilogram kırmızı et ile 1 ton 100 kilogram balı imha etti​​​​​​​.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.11.2026 - 15:33 Güncelleme:
        Yalova'da 90 kilogram kırmızı et ve 1 ton 100 kilogram bal imha edildi

        Yalova'da gıda denetimlerinde kontrol görevlileri Türk Gıda Kodeksi'ne aykırı olduğu belirlenen 90 kilogram kırmızı et ile 1 ton 100 kilogram balı imha etti​​​​​​​.

        Yalova İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, halk sağlığının korunması ve tüketicilerin güvenilir gıdaya ulaşabilmesi amacıyla kent genelindeki denetimlerini sürdürüyor.

        Gıda ve Yem Şube Müdürlüğü kontrol görevlilerince yapılan denetimlerde, mevzuata aykırı olduğu belirlenen gıda ürünleri hakkında işlem başlatıldı.

        Bu kapsamda, 90 kilogram kırmızı et ile 1 ton 100 kilogram bal, kontrol görevlilerinin gözetiminde imha edildi. Ürünlerin sorumluları hakkında ilgili mevzuat doğrultusunda idari yaptırım uygulandı.

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        Yalova İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa İlmeç, yaptığı açıklamada, halk sağlığının korunması ve gıda güvenilirliğinin sağlanması amacıyla denetimlerin aralıksız sürdürüleceğini bildirdi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Yalova haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yalova Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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