Yalova'da 90 kilo et ve 1,1 ton bal imha edildi

Yalova İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa İlmeç, halk sağlığının korunması ve tüketicilerin güvenilir gıdaya ulaşması amacıyla denetimlerin aralıksız devam edeceğini bildirdi.

Denetimler kapsamında mevzuata aykırı olduğu belirlenen 90 kilogram kırmızı et ile 1 ton 100 kilogram bal, ekiplerin gözetiminde imha edildi. Söz konusu ürünlerle ilgili sorumlular hakkında idari yaptırım uygulandı.

Müdürlüğün Gıda ve Yem Şube Müdürlüğü bünyesinde görev yapan kontrol görevlilerince gerçekleştirilen denetimlerde, Türk Gıda Kodeksi hükümlerine aykırı olduğu tespit edilen ürünlere yönelik işlem yapıldı.

Yalova İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, halk sağlığının korunması ve güvenilir gıda tüketiminin sağlanması amacıyla kent genelindeki denetimlerini sürdürüyor.

Yalova’da gerçekleştirilen gıda denetimlerinde, Türk Gıda Kodeksi’ne aykırı olduğu belirlenen 90 kilogram kırmızı et ile 1 ton 100 kilogram bal imha edildi.

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