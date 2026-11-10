Güllü'nün ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırılan kızının avukatı, karara itiraz etti (2)

GÜLLÜ'NÜN KARDEŞİNİN AVUKATLARINDAN İSTİNAF BAŞVURUSU

Güllü’nün Yalova 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davasında verilen 9 Ekim tarihli karara karşı, Güllü'nün kardeşi müşteki Kader Tut’un avukatları Hasan Kocabey ve Şermin Tankut tarafından da Bursa Bölge Adliye Mahkemesi’ne gönderilmek üzere istinaf dilekçesi sunuldu. Dilekçede, sanık Tuğyan Ülkem Gülter’in eyleminin ‘Tasarlayarak öldürme’ kapsamında değerlendirilmesi gerektiği belirtilerek, ilk derece mahkemesinin delilleri eksik incelediği ve belirleyici deliller arasındaki çelişkileri gidermediği ileri sürüldü.

‘ANNEMİ CAMDAN ATIP ÖLDÜRECEĞİM’ İDDİASI

REKLAM

İstinaf dilekçesinde, Tuğyan Ülkem Gülter’in annesine yönelik öldürme ifadelerini olaydan önce dile getirdiği iddia edildi. Üç tanığın, aynı araç yolculuğunda sanığın annesini camdan atarak öldüreceğini söylediğini anlattığı belirtilen dilekçede, bu ifadelerin olayın gerçekleşme biçimiyle örtüştüğüne dikkat çekildi. Sanığın, Bircan Dülger’e gönderdiği ve annesinin ölmesini istediğine ilişkin mesajların da kendi ifadeleriyle doğrulandığı belirtilirken, Osman Yıldız’a annesini öldürmesi için teklifte bulunduğu, yer gösterdiği, silah ve bıçakla öldürme yöntemlerinden bahsettiği ve karşılığında daire teklif ettiği iddialarına yer verildi. Ayrıca başka kişilere yönelik para karşılığında öldürme teklifi iddialarının da araştırılması istendi.

REKLAM

‘SULTAN NUR ULU’NUN İŞTİRAKİ ARAŞTIRILSIN’

Dilekçede, olay sırasında odada bulunan Sultan Nur Ulu’nun olay öncesinde öldürme planından haberdar olup olmadığı ve olayın gerçekleşmesine herhangi bir katkısının bulunup bulunmadığının araştırılması gerektiği belirtildi. Sultan’ın olay öncesindeki bilgisi, olay sırasındaki davranışları ve sonrasındaki açıklamalarının birlikte değerlendirilmesi istenirken, müşterek faillik veya yardım etme kapsamında incelenmesi talep edildi. Sultan Nur Ulu hakkında daha önce verilen ek kovuşturmaya yer olmadığına dair karara yapılan itiraz, yeni delillere dayalı başvurular ve bağlantılı yalan tanıklık dosyasının da istinaf incelemesine konu dosyaya getirtilmesi istendi.

REKLAM

KAMERA KAYITLARI VE DELİLLERİN YENİDEN İNCELENMESİ İSTENDİ

Başvuruda ayrıca olay yerindeki kamera kayıtlarının eksik incelendiği, bazı kamera görüntülerinin bulunmadığı ve delillerin muhafaza sürecinde açıklığa kavuşturulması gereken hususlar olduğu öne sürüldü. Özellikle kiler bölümündeki 5 numaralı kameranın kayıtlarının, yatak odası önünü gösteren kameraya ait hafıza kartının akıbetinin ve apartman kamera kayıtlarının elde edilme sürecinin araştırılması talep edildi. Kader Tut’un avukatları, istinaf başvurusunun kabul edilerek davanın duruşmalı şekilde yeniden görülmesini, eksik delillerin toplanmasını ve çelişkilerin giderilmesini istedi. Dilekçede ayrıca Tuğyan Ülkem Gülter hakkında Türk Ceza Kanunu’nun 82’nci maddesinin tasarlayarak, üstsoy veya altsoya karşı ve kadına karşı öldürmeye ilişkin hükümleri kapsamında değerlendirme yapılarak hüküm kurulması talebinde bulunuldu.