Güllü davasında Sultan Nur Ulu'nun yargılanmasına başlandı Ulu: "'Ben yanarsam seni de yakarım' demiştir. Bana intihar mektubu yazdırmıştır. Bir keresinde arabayla giderken arabanın frenlerinin tutmadığını söyledi. Beni baskı altında tuttu"

Yalova'nın Çınarcık ilçesinde şarkıcı Güllü'nün hayatını kaybettiği olayla ilgili yalan tanıklık suçlamasıyla yargılanan Sultan Nur Ulu, hâkim karşısına çıktı. Duruşmada ilk ifadelerini tehdit ve baskı nedeniyle verdiğini öne süren Ulu, beraatini istedi. Mahkeme, Güllü'nün ölümüne ilişkin kasten öldürme suçundan verilen hükmün kesinleşmesinin beklenmesine karar verdi.

Yalova Asliye Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya sanık Sultan Nur Ulu ve taraf avukatları katıldı. Güllü'nün oğlu Tuğberk Yağız Hamza Gülter de duruşmada şikayetçi olduğunu belirterek davaya katılma talebinde bulundu.

"Beni tehdit etti, baskı altında tuttu"

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Savunmasında ilk aşamada doğruyu söylememesinin nedeninin tehdit edilmesi olduğunu ileri süren Sultan Nur Ulu, "İlk başta doğruları söylemememin nedeni beni tehdit etmesidir. 'Ben yanarsam seni de yakarım' demiştir. Bana intihar mektubu yazdırmıştır. Bir keresinde arabayla giderken arabanın frenlerinin tutmadığını söyledi. Beni baskı altında tuttu. O zamanki avukatım Burçe Gülhan Gözeler bana inanmayacaklarını söyledi. Ben de doğru zamanı beklemem gerektiği için sustum. Suçu benim üzerime atabileceğinden korktum. Bu yüzden doğruları söyledim. Beraatimi istiyorum" dedi.

Oğlunun avukatından yeni suç duyurusu

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Duruşmada söz alan Tuğberk Yağız Hamza Gülter'in avukatı Rahmi Çelik, Sultan Nur Ulu ve Kervan Eminoğlu hakkında iştirak halinde kasten öldürme suçlamasıyla Yalova Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunduklarını açıkladı. Çelik, yeni deliller ışığında ses kayıtlarına ilişkin inceleme sonuçlarının ortaya çıktığını belirterek, söz konusu soruşturmanın tamamlanması için davanın ertelenmesini talep etti.

Çelik, mahkemeden kasten öldürme dosyasının ve yaptıkları suç duyurusuna ilişkin soruşturmanın sonucunun bekletici mesele yapılmasını istedi.

Savcıdan dosyanın kesinleşmesi talebi

Cumhuriyet savcısı mütalaasında, kasten öldürme suçundan verilen hükmün henüz kesinleşmemiş olması nedeniyle ilgili dosyanın kesinleşmesinin beklenmesini, sanık hakkındaki adli kontrol tedbirinin devam edip etmeyeceği konusunda ise kararın mahkemenin takdirine bırakılmasını talep etti.

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Sanık avukatı Erol Özgüç ise müvekkilinin o dönemde sanığı korumak amacıyla doğru zamanda açıklama yapmayı tercih ettiğini savundu. Özgüç, karşı tarafın taleplerini Tuğyan Ülkem Gülter'i kurtarmaya yönelik bir girişim olarak değerlendirdi.

"Cinayet dosyasında yapamadıklarını bu dosyada yapmaya çalışıyorlar"

Duruşmanın ardından açıklama yapan Sultan Nur Ulu'nun avukatı Erol Özgüç, mahkemenin ağır ceza mahkemesindeki dosyanın kesinleşmesini bekleme kararı verdiğini söyledi. Özgüç, "Cinayet dosyasında yapamadıklarını bu dosyada yapmaya çalışıyorlar. Şu andaki dosyaya sunulan belgeler ve deliller tamamen Tuğyan'ı kurtarmaya yönelik belgelerdir" ifadelerini kullandı.

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Sultan Nur Ulu'nun ilerleyen aşamalarda Tuğberk Yağız Hamza Gülter hakkında da konuşabileceğini belirten Özgüç, ceza yargılamasında delillerin toplanmasının ve masumiyet karinesinin önemine dikkat çekti.

"Şüpheler uzmanlık raporlarında yer alıyor"

Tuğberk Yağız Hamza Gülter'in avukatı Rahmi Çelik ise duruşma sonrası yaptığı açıklamada, suç duyurularının iki kişi hakkında gerçekleştirildiğini belirterek, uzmanlık raporlarında şüpheler bulunduğunu ileri sürdü. Çelik, "Bizim yaptığımız suç duyurusunda iştirak halinde suçlama söz konusu. Uzmanlık raporlarında şüpheler var. Ancak bu, söz konusu kişilerin kesin olarak suçlu ya da suçsuz olduğu anlamına gelmez. Yargıya intikal etmiştir. Yapılacak inceleme sonucunda gerçek ortaya çıkacaktır. Adalete güveniyoruz. Bu sürecin takipçisi olacağız" diye konuştu.

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Tuğberk Yağız Hamza Gülter de Sultan Nur Ulu'nun avukatının kendisi hakkındaki açıklamalarına katılmadığını belirterek, avukatın söz konusu yazışmaların öncesini ve sonrasını da incelemesi gerektiğini söyledi.

Mahkeme, Güllü'nün ölümüne ilişkin kasten öldürme suçundan verilen hükmün kesinleşmesinin beklenmesine karar verdi. Ulu hakkında adli kontrol kararı kaldırılırken duruşma ertelendi.