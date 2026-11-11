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        Şarkıcı Güllü'nün ölümüne ilişkin Sultan Nur Ulu'nun yargılanmasına başlandı

        Yalova'nın Çınarcık ilçesinde 6 katlı binanın teras katındaki evinin penceresinden geçen yıl 26 Eylül'de düşerek hayatını kaybeden ve "Güllü" adıyla tanınan şarkıcı Gül Tut'un ölümüyle ilgili hakkında "yalan tanıklık" suçundan dava açılan Sultan Nur Ulu'nun yargılanmasına başlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.11.2026 - 12:30 Güncelleme:
        Şarkıcı Güllü'nün ölümüne ilişkin Sultan Nur Ulu'nun yargılanmasına başlandı

        Yalova'nın Çınarcık ilçesinde 6 katlı binanın teras katındaki evinin penceresinden geçen yıl 26 Eylül'de düşerek hayatını kaybeden ve "Güllü" adıyla tanınan şarkıcı Gül Tut'un ölümüyle ilgili hakkında "yalan tanıklık" suçundan dava açılan Sultan Nur Ulu'nun yargılanmasına başlandı.

        Yalova 5. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuksuz sanık Sultan Nur Ulu (25), müşteki Tuğberk Yağız Hamza Gülter ve taraf avukatları katıldı.

        Savunmasını yapan Ulu, Tuğyan Ülkem Gülter tarafından kendisine baskı yapıldığını, bu sebeple o süreçte doğruları söyleyemediğini anlattı.

        Gülter'in kendisine, "Ben yanarsam seni de yakarım" dediğini öne süren sanık, şöyle konuştu:

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        "Yine bana intihar mektubu yazdırmıştı. Bir keresinde arabayla giderken frenlerin tutmadığını söyledi. Sürekli beni baskı altında tutmaya çalışıyordu. O dönem avukatıma anlatmıştım o da bana inanmayacaklarını söyledi ben de doğru zamanda anlatmak için bekledim. Suçu benim üzerime atabileceğinden dahi korktum bu sebeple doğruları söyleyemedim. Beraatimi istiyorum."

        Müşteki Tuğberk Yağız Hamza Gülter ise sanıktan şikayetçi olduğunu ifade etti.

        Sanık avukatı, müvekkilinin Tuğyan Ülkem Gülter tarafından baskı altında tutulduğunu öne sürerek, hakkında beraat kararı verilmesini istedi.

        Dosyaya ibraz ettikleri raporlar kapsamında Sultan Nur Ulu ve Kervan E. hakkında Yalova Cumhuriyet Başsavcılığına, "iştirak halinde tasarlayarak kasten öldürme" suçundan suç duyurusunda bulunduklarını belirten müşteki vekilleri, bu sebeple görülen davada "bekletici mesele" yapılmasını talep etti.

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        Ara kararını açıklayan hakim, müşteki avukatlarının "bekletici mesele" talebinin kabulüne, sanık hakkındaki adli kontrol kararının ise kaldırılmasına karar vererek duruşmayı erteledi.

        - "Güllü Hanım'ı sevenleri üzecekler"

        Duruşmanın ardından adliye önünde gazetecilere açıklamalarda bulunan sanık avukatı Erol Özgüç, Tuğyan Ülkem Gülter'i kurtarma operasyonu başlatıldığını ileri sürdü.

        "Şu andaki dosyaya sunulan belgeler ve deliller tamamen Tuğyan'ı kurtarmaya yönelik belgelerdir. " diyen Özgüç, "Tuğyan'ı kurtaracaklar. Güllü Hanım'ı bu kadar seveni üzecekler." diye konuştu.

        Müşteki vekilleri Rahmi Çelik ile Mert Erdoğan ise yeni delil mahiyetinde teknik raporlar bulunduğunu öne sürerek, bunları sunduklarını ve Yalova 1. Ağır Ceza Mahkemesi kararının kesinleşmesi ve Sultan Nur Ulu ile Kervan E. hakkında yapmış oldukları suç duyurusu sonucunun beklenilmesini talep ettiklerini söyledi.

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        Tuğberk Yağız Hamza Gülter ise duruşma sırasında sanık avukatının kendisine sorduğu soruyu anımsatarak, olayın ardından yapay zekayla olan yazışmalarının öncesi ve sonrasının bulunduğunu belirterek, bunları incelemesini istedi.

        - Olay

        Gül Tut, 26 Eylül 2025'te Çınarcık ilçesi Harmanlar Mahallesi Vali Akı Caddesi'ndeki 6 katlı binanın teras katındaki evinin penceresinden düşerek hayatını kaybetmişti.

        Olayın ardından Yalova Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında Gül Tut'un kızı Tuğyan Ülkem Gülter ile olay sırasında aynı odada bulunan arkadaşı Sultan Nur Ulu'nun yanı sıra Ulu'nun babası Arif Ulu ve 2 kişi gözaltına alınmıştı. Gülter tutuklanmış, Sultan Nur Ulu hakkında "ev hapsi" kararı verilmiş, diğer 3 kişi ise savcılıktaki işlemlerinin ardından serbest bırakılmıştı.

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        Tut'un ölümüyle ilgili Gülter'in eski nişanlısı Kervan E. de "kasten öldürmeye azmettirme" suçlamasıyla gözaltına alınmış, Yalova Adliyesi'ndeki işlemlerinin ardından hakkında yurt dışına çıkış yasağı ve imza atma şeklinde adli kontrol tedbirleri uygulanarak serbest bırakılmıştı.

        Daha sonra hazırlanan iddianamede, maktulün kızı Tuğyan Ülkem Gülter'in "tasarlayarak üstsoya karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapsi istenmiş, Yalova 1. Ağır Ceza Mahkemesinde yapılan yargılama sonucu Gülter, "kadına ve üst soya karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmıştı.

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        Sultan Nur Ulu hakkında ise "yalan tanıklık" suçundan 2 yıldan 4 yıla kadar hapis talebiyle ayrı bir dava açılmıştı.﻿

        Galeri
        Galeri

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