Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Yalova Haberleri Güllü'nün ölümünde Sultan Nur Ulu, 'yalan tanıklık' suçundan hakim karşısına çıktı (2)

        Güllü'nün ölümünde Sultan Nur Ulu, 'yalan tanıklık' suçundan hakim karşısına çıktı (2)

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.11.2026 - 13:23 Güncelleme:
        Güllü'nün ölümünde Sultan Nur Ulu, 'yalan tanıklık' suçundan hakim karşısına çıktı (2)

        'TUĞYAN'I KURTARMA OPERASYONU BAŞLATTILAR'

        Sultan Nur Ulu'nun avukatı Erol Özgüç, duruşma sonrası basın mensuplarına açıklamada bulundu. Yapılan suç duyurusunun Tuğyan Ülkem Gülter'i ‘kurtarma operasyonu’ olarak adlandıran Özgüç, şu ifadelere yer verdi:

        “Tuğyan'ı kurtarma operasyonu başlatmışlar. Artık darısı Güllü hanımı sevenlerin başına. Biz gereken mücadelemizi verdik. Adli kontrol kararı kaldırıldı. Mahkeme, 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen dava sonucunun kesinleşmesini bekleme kararı verdi. Cinayet dosyasında yapamadıklarını bu dosyada yapmaya çalışıyorlar. Dolayısıyla şu andaki dosyaya sunulan belgeler ve deliller tamamen Tuğyan'ı kurtarmaya yönelik belgelerdir.”

        REKLAM

        'UZMAN RAPORLARIYLA SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDUK'

        Tuğberk Gülter'in avukatı Rahmi Çelik, uzman raporlarıyla suç duyurusunda bulunduklarını ifade ederek, “Tarafımızca yapılmış uzmanlık raporlarıyla suç duyurusunda bulunduk. Bu suç duyurusunda bizce şüpheler oluşmuştur. Bu suçlu veya suçsuz olduğu anlamına gelmez. Şüpheli bir durum olduğu için adli makamların bu şüpheyi gidermesi gerekir. O nedenle mahkemenin ağır cezadaki dosyanın kararını beklemesine yapmış olduğumuz suç duyurusunun sonucu beklenilmesini talep ettik. Meslektaşım, bu yapılan hamlenin ‘Tuğyan'ı kurtarma’ şeklinde beyanı oldu. Biz bunu kesinlikle kabul etmiyoruz. Yaptığımız suç duyurusunda iştirak halinde diyoruz" dedi.

        REKLAM

        'BİZ TÜM ANNELER VE GÜLLÜ HANIM ADINA BURADAYIZ'

        Tuğberk Yağız Gülter’in avukatı Mert Erdoğan ise tüm anneler adına davayı devam ettirdiklerini belirterek, “Dosyaya daha sonra sunulan, Mustafa Arapoğlu Hoca tarafından verilen farklı teknik raporlar var. Bunlar yeni delil mahiyetindedir. Bu raporlar, kimseyi aklama ya da suçlama kastıyla hazırlanmamıştır. Öncelikle tüm anneler ve rahmetli Güllü adına bu dosyayı sonuna kadar devam ettiriyoruz” diye konuştu.

        Tuğberk Yağız Gülter de Sultan Nur Ulu’nun avukatı Erol Özgüç’ün duruşmada kendisine yöneltilen yapay zekayla yaptığı iddia edilen ‘Görüntüye sonradan ses kaydı eklenebilir mi?’ konuşmasıyla ilgili yazışmasını gündeme getirmesindeki beyanlarına katılmadığını belirterek şöyle konuştu:

        REKLAM

        “Benim hakkımda söylenilen yapay zekayla olan yazışmalarımı, kendisini o yazışmaların öncesini ve sonrasını incelemeye davet ediyorum. İncelerse o yazışmaların nasıl ve neden olduğunu kendisi de anlayacaktır. Biz, duruşmada iştirak halinde olduğunu belirttik. 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde ilk şikayetçilerden biri benim. Kendisinin beyanlarına katılmıyoruz.”

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Yalova haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yalova Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        "Elektrifikasyon çok hızlı bir şekilde büyüyor"
        "Elektrifikasyon çok hızlı bir şekilde büyüyor"
        Akbank’ın sürdürülebilir finansman hedefi 2,5 trilyon TL
        Akbank’ın sürdürülebilir finansman hedefi 2,5 trilyon TL
        "Sanayide rekabetçiliğin merkezine enerji dönüşümü yerleşti"
        "Sanayide rekabetçiliğin merkezine enerji dönüşümü yerleşti"
        Beşiktaş’ta hedef 3 takviye!
        Beşiktaş’ta hedef 3 takviye!
        BDDK Başkanı Kavcıoğlu istifa etti
        BDDK Başkanı Kavcıoğlu istifa etti
        19 yaşındaki Sinem'in davasında cinsel saldırıdan ceza istendi
        19 yaşındaki Sinem'in davasında cinsel saldırıdan ceza istendi
        Fenerbahçe'de Kuyt ile yollar ayrıldı!
        Fenerbahçe'de Kuyt ile yollar ayrıldı!
        10 kişiyi öldüren cani 6 dakikada hazırlanmış
        10 kişiyi öldüren cani 6 dakikada hazırlanmış
        10 yıldır hurdalıkta bekliyordu! Yeni kullanım amacı şaşırttı
        10 yıldır hurdalıkta bekliyordu! Yeni kullanım amacı şaşırttı
        Kanlı infaz! Koruda çalıların altında yakalandılar!
        Kanlı infaz! Koruda çalıların altında yakalandılar!
        Liverpool dönemini aratmadı!
        Liverpool dönemini aratmadı!
        Demokratlarda 'liderlik' krizi
        Demokratlarda 'liderlik' krizi
        Fransız gemisine Ankara'dan onay çıktı
        Fransız gemisine Ankara'dan onay çıktı
        Türkiye, Yalçın yönetiminde ilk maçına çıkıyor!
        Türkiye, Yalçın yönetiminde ilk maçına çıkıyor!
        "Karakterlerin geçmişi merak duygusunu canlı tutuyor"
        "Karakterlerin geçmişi merak duygusunu canlı tutuyor"
        O anlar kamerada... Anneye yemek sürprizi
        O anlar kamerada... Anneye yemek sürprizi
        GLP-1 ilaçları için yeni bir görme kaybı uyarısı yayınlandı
        GLP-1 ilaçları için yeni bir görme kaybı uyarısı yayınlandı
        Baba-oğul pozları
        Baba-oğul pozları
        Yeniden tutuklandı
        Yeniden tutuklandı

        Benzer Haberler

        Güllü davasında Sultan Nur Ulu'nun yargılanmasına başlandı Ulu: "'Ben yanar...
        Güllü davasında Sultan Nur Ulu'nun yargılanmasına başlandı Ulu: "'Ben yanar...
        Şarkıcı Güllü'nün ölümüne ilişkin Sultan Nur Ulu'nun yargılanmasına başland...
        Şarkıcı Güllü'nün ölümüne ilişkin Sultan Nur Ulu'nun yargılanmasına başland...
        Güllü davasında müşteki avukatlarından da istinaf başvurusu
        Güllü davasında müşteki avukatlarından da istinaf başvurusu
        Güllü'nün ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırılan kızının avukatı, karara...
        Güllü'nün ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırılan kızının avukatı, karara...
        Yalova'da 90 kilogram kırmızı et ve 1 ton 100 kilogram bal imha edildi
        Yalova'da 90 kilogram kırmızı et ve 1 ton 100 kilogram bal imha edildi
        Yalova'da 90 kilo et ve 1,1 ton bal imha edildi
        Yalova'da 90 kilo et ve 1,1 ton bal imha edildi