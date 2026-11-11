Güllü'nün ölümüne ilişkin ses kayıtlarında dikkat çeken ifadeler

Yalova’da hayatını kaybeden şarkıcı Güllü’nün ölümüne ilişkin soruşturmada, oğlu Tuğberk Yağız Gülter’in avukatları tarafından ev içi güvenlik kamerası görüntülerine yönelik iki ayrı uzman raporu hazırlatıldı. Raporlarda Güllü’ye atfedilen "Bırak beni", Sultan Nur Ulu’ya atfedilen "At" ve Tuğyan Ülkem Gülter’e atfedilen "Koş annem yok koş" ifadeleri yer aldı. Kayıtlarda erkek sesi olduğu belirtilen konuşmalar da dikkat çekerken, Güllü’nün oğlu Tuğberk Gülter’in avukatları, Tuğyan’ın eski nişanlısı Kervan Eminoğlu hakkında da suç duyurusunda bulundu.

‘Güllü’ adıyla tanınan şarkıcı Gül Tut, 26 Eylül 2025 tarihinde Yalova’nın Çınarcık ilçesi Harmanlar Mahallesi’ndeki 6 katlı binanın teras katındaki evinin penceresinden düşerek hayatını kaybetmişti. Olayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında sanatçının kızı Tuğyan Ülkem Gülter ile olay sırasında yanında bulunan arkadaşı Sultan Nur Ulu hakkında işlem yapılmıştı.

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Yalova 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada Tuğyan Ülkem Gülter, 9 Ekim 2026 tarihinde üst soya karşı kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmıştı.

İki ayrı uzman raporu hazırlandı

Güllü’nün ölümüne ilişkin dosyada, oğlu Tuğberk Yağız Gülter’in avukatları Rahmi Çelik ve Mert Erdoğan tarafından ev içi güvenlik kamerası görüntüleri ve ses kayıtları için iki ayrı uzman görüşü alındı. 28 Ekim 2026 tarihli ilk rapor, adli ses ve görüntü incelemeleri ile kriminalistik alanında çalışan uzmanlar tarafından hazırlandı. İkinci rapor ise 6 Kasım 2026 tarihinde ses mühendisi Mustafa Arapoğlu tarafından düzenlendi.

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‘Bırak beni’ ve ‘At’ ifadeleri raporda

Mustafa Arapoğlu tarafından hazırlanan raporda, kamera kayıtlarındaki konuşmalar dakika ve saniye bilgileriyle çözümlendi. Kayıt dökümünde Tuğyan Ülkem Gülter’e atfedilen "Ben kapattım kameraları" sözlerinin yanı sıra "Nasıl yapacağımı düşünüyorum" ifadesi de yer aldı.

Konuşmaların devamında Güllü’ye atfedilen "Bırak beni" ve "Bırak" sözlerinin bulunduğu belirtildi. Sultan Nur Ulu’ya atfedilen "At" ifadesinin ardından Tuğyan’a atfedilen "Atla camdan" sözleri de rapora yansıdı.

Kaydın son bölümünde Güllü’ye atfedilen bir "Ah" sesinin ardından çarpma seslerinin duyulduğu, 5 dakika 29’uncu saniyede ise Tuğyan’a atfedilen "Koş annem yok koş" sözlerinin yer aldığı kaydedildi.

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Erkek sesi olduğu belirtilen konuşmalar

İkinci uzman raporunda da kamera kayıtlarındaki konuşmalar incelendi. Bu raporda Güllü’ye atfedilen "Herkes tamam mı?" ve Tuğyan’a atfedilen "Herkes tamam" ifadeleri dikkat çekti.

Kayıtların devamında Güllü’ye atfedilen "Bırak beni" sözlerinin yanı sıra erkek sesine atfedilen "Hayır", "Görmek istemiyorum" ve "Atla camdan" ifadeleri de raporda yer aldı.

İlk raporda ise erkek sesine atfedilen "Sence korkutmaya mı çalışıyor?", "Kapıyı kapat", "Şeref yok" ve "Atsın" gibi konuşmaların bulunduğu belirtildi. Ancak uzman raporlarında erkek sesinin kime ait olduğuna ilişkin kesin bir tespit yapılmadı.

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DNA incelemesi önerildi

İkinci uzman görüşünün sonuç bölümünde, ses kayıtlarının olayın aydınlatılması açısından önemli olduğu ancak tek başına olayın kesin oluş biçimini ortaya koyamayacağı vurgulandı.

Raporda, olay yerinde bulunduğu bildirilen sigara izmaritinin delil zinciri ve muhafaza şartları dikkate alınarak uygun görülmesi halinde DNA incelemesine tabi tutulması önerildi. Ayrıca Güllü’nün kulak arkasındaki yaranın oluş mekanizmasının da uzmanlarca değerlendirilmesi gerektiği ifade edildi.

Uzmanlar, ses kayıtlarına yönelik teknik incelemelerin kişilerin hukuki sorumluluklarını belirlemeye yeterli olmadığını, nihai değerlendirmenin mahkemeye ait olduğunu bildirdi.

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Kervan Eminoğlu hakkında da suç duyurusu

Hazırlanan iki uzman raporunun ardından Tuğberk Yağız Gülter’in avukatları Rahmi Çelik ve Mert Erdoğan, Yalova Cumhuriyet Başsavcılığına başvurdu. Suç duyurusunda, kayıtlarda yer alan erkek sesinin Tuğyan Ülkem Gülter’in eski nişanlısı Kervan Eminoğlu’na ait olabileceği iddia edildi.

Avukatların, Sultan Nur Ulu ve Kervan Eminoğlu hakkında cinayete iştirak iddiasıyla suç duyurusunda bulunduğu öğrenildi.