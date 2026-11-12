Yalova'daki termal tesislerde ara tatil dönemi için hazırlıklar tamam

TÜRKİYE'nin termal kaplıcaları ile önemli sağlık turizmi merkezlerinden Yalova'nın Termal ilçesindeki termal tesislerinde, okulların 16-22 Kasım tarihleri arasındaki ara tatili öncesi hazırlıklar tamamlandı. Bölgenin Marmara çevresindeki illerden kolay ulaşılabilir bir konumda olduğunu söyleyen Sağlık Bakanlığı Termal Sağlık Tesisleri Müdür Vekili Mustafa Kaba, "Geçmiş yılların aynı aylarında doluluk oranımız tam kapasiteye ulaşıyordu. Bu tatil dönemini de tam kapasiteyle geçireceğimizi düşünüyoruz" dedi.

Termal ilçesinde 3 bin 600 dönümlük alan üzerine kurulu olan, yürüyüş yolları, hamamlar ve havuzlarla zenginleştirilen 1700 yıllık geçmişe sahip Yalova Termal Kaplıcaları, tarih boyunca Roma, Bizans, Osmanlı ve Cumhuriyet dönemlerinde şifa merkezi olarak bilindi. Kent merkezine 12 kilometre mesafede yer alan termal tesisler, yıl boyunca ziyaretçi akınına uğrarken; Kültür ve Turizm Bakanlığı belgeli 17 tesis ve belediye belgeli işletmelerle toplam 5 bin yatak kapasitesine sahip olan tesisler, havaların soğumasıyla birlikte ilgi arttı. Yaklaşan ara tatil öncesinde rezervasyon hareketliliği yaşanan tesislerde, hazırlıklar tamamlandı. Özellikle İstanbul, Kocaeli, Bursa ve Balıkesir gibi çevre illerden ziyaretçi ağırlayan ilçedeki tesislerde, tatil döneminde yoğunluk yaşanması beklenirken; şimdiden sıcak havuzlara olan talep arttı.

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'REZERVASYONLARIMIZ BAŞLADI'

Ara tatil için hazırlıkların tamamlandığını belirten Sağlık Bakanlığı Termal Sağlık Tesisleri Müdür Vekili Mustafa Kaba, "Rezervasyonlarımız başladı. Genellikle tatilden 2-3 gün önce rezervasyonlarda artış yaşanıyor. Bölgemiz, Marmara çevresindeki illerden kolay ulaşılabilir bir konumda. Bursa, Kocaeli, İstanbul ve Balıkesir’e yakınız. Bu nedenle son dakika rezervasyonlarında da artış oluyor. Geçmiş yılların aynı aylarında doluluk oranımız tam kapasiteye ulaşıyordu. Bu tatil dönemini de tam kapasiteyle geçireceğimizi düşünüyoruz" dedi.

ZİYARETÇİ VE KONAKLAYAN SAYISINDA YÜZDE 5 ARTIŞ

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2025 yılıyla kıyaslandığında ziyaretçi ve konaklayan sayısında artış yaşandığını ifade eden Mustafa Kaba, "Haziran ayından itibaren aylık bazda değerlendirdiğimizde ziyaretçi ve konaklayan sayımızda yüzde 4 ila 5 oranında artış bulunuyor. Günübirlik ziyaretçilerimizden bir günde yaklaşık 500 kişi tesisimizden faydalandı. Özellikle İstanbul, Kocaeli ve Bursa'dan günübirlik ziyaretçilerimiz geliyor. Kasım ayını da yüzde 80 doluluk oranıyla kapatacağımızı düşünüyoruz. Havaların soğumasıyla vatandaşlarımızın sıcak havuzlara ilgisi de arttı" diye konuştu.