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        Haberler Yerel Haberler Yalova Haberleri Güllü'nün oğlu kameradaki sesleri iki ayrı uzmana inceletti; Sultan ve Kervan hakkında suç duyurusu (2)

        Güllü'nün oğlu kameradaki sesleri iki ayrı uzmana inceletti; Sultan ve Kervan hakkında suç duyurusu (2)

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.11.2026 - 17:16 Güncelleme:
        Güllü'nün oğlu kameradaki sesleri iki ayrı uzmana inceletti; Sultan ve Kervan hakkında suç duyurusu (2)

        GÜLLÜ'NÜN OĞLUNUN AVUKATLARINDAN İSTİNAF BAŞVURUSU

        Güllü'nün oğlu Tuğberk Yağız Hamza Gülter’in avukatları, Bursa Bölge Adliye Mahkemesi’ne gönderilmek üzere Yalova 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi’ne dün istinaf dilekçesi verdi. Dilekçede avukatlar, verilen mahkumiyet kararına itiraz etmediklerini belirtti. Dilekçede, Tuğyan Ülkem Gülter ile Kervan Eminoğlu’nun olay gecesi görüntülü görüştüklerinin her iki tarafın beyanlarında da yer aldığı belirtildi. Eminoğlu’nun olay gecesi saat 00.30 sıralarında görüntülü görüştüğünü, daha sonra da telefon görüşmeleri yaptıklarını söylediği, Gülter’in de görüntülü görüşmeyi kabul ettiği ifade edildi. Ancak Eminoğlu’na ait dijital materyallerde söz konusu görüşmelere ilişkin kayıtların bulunamadığına dikkat çekildi.

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        MESAJLAŞMALAR DİLEKÇEDE

        Ayrıca, 29 Kasım 2025 tarihli mesajlaşma uygulaması üzerinden yapılan yazışmalarında Tuğyan Ülkem Gülter’in Eminoğlu’na, 'Tamam buna bak sadece Kervan bu önemli' ve 'İşte onları silmen lazım sadece orayı' şeklinde mesajlar gönderdiği, Eminoğlu’nun ise 'Bilmiyorum şimdi bakıcam' ve 'Atmam doğru diyorsun' ifadeleriyle yanıt verdiği aktarıldı.

        Avukatlar, bu yazışmaların hangi dijital içeriklerin silinmesine yönelik olduğunu ve olay gecesindeki görüşmelerle bağlantısı bulunup bulunmadığının araştırılmasını istedi. Erkek sesinin Kervan Eminoğlu’na ait olabileceği ve olay anında telefon üzerinden yönlendirme yapmış olabileceği iddiasında bulunulan dilekçede, Eminoğlu’nun olası suça iştiraki yönünden de inceleme yapılması talep edildi. Bu iddiaların henüz kesinleşmiş bir tespit olmadığı da vurgulandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Yalova haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yalova Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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