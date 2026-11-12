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        Yalova'da 14 öğrenci hafızlık eğitimini tamamladı

        Yalova'da hafızlık eğitimini tamamlayan ve Ağustos 2026'da gerçekleştirilen Hafızlık Tespit Sınavı'nda başarı gösteren 14 öğrenciye düzenlenen törenle başarı belgeleri verildi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 12.11.2026 - 16:35 Güncelleme:
        Yalova'da 14 öğrenci hafızlık eğitimini tamamladı

        Yalova’da hafızlık eğitimini tamamlayan ve Ağustos 2026’da gerçekleştirilen Hafızlık Tespit Sınavı’nda başarı gösteren 14 öğrenciye düzenlenen törenle başarı belgeleri verildi.

        Yalova Hafız İmam Hatip Ortaokulunda düzenlenen törene, Yalova İl Müftüsü Naci Çakmakcı ve İl Millî Eğitim Müdürü Aytekin Yılmaz katıldı.

        Programda, hafızlık eğitimini başarıyla tamamlayan 14 öğrenciye başarı belgeleri, İl Müftüsü Naci Çakmakcı ve İl Milli Eğitim Müdürü Aytekin Yılmaz tarafından takdim edildi.

        Törende öğrenciler tebrik edilirken, hafızlık eğitimi sürecinde emeği bulunan ailelerine ve öğreticilerine teşekkür edildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Yalova haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yalova Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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