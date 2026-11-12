Yalova'da 14 öğrenci hafızlık eğitimini tamamladı
Yalova'da hafızlık eğitimini tamamlayan ve Ağustos 2026'da gerçekleştirilen Hafızlık Tespit Sınavı'nda başarı gösteren 14 öğrenciye düzenlenen törenle başarı belgeleri verildi.
Yalova’da hafızlık eğitimini tamamlayan ve Ağustos 2026’da gerçekleştirilen Hafızlık Tespit Sınavı’nda başarı gösteren 14 öğrenciye düzenlenen törenle başarı belgeleri verildi.
Yalova Hafız İmam Hatip Ortaokulunda düzenlenen törene, Yalova İl Müftüsü Naci Çakmakcı ve İl Millî Eğitim Müdürü Aytekin Yılmaz katıldı.
Programda, hafızlık eğitimini başarıyla tamamlayan 14 öğrenciye başarı belgeleri, İl Müftüsü Naci Çakmakcı ve İl Milli Eğitim Müdürü Aytekin Yılmaz tarafından takdim edildi.
Törende öğrenciler tebrik edilirken, hafızlık eğitimi sürecinde emeği bulunan ailelerine ve öğreticilerine teşekkür edildi.
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