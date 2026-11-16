Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Yalova Haberleri Samanlı Dağları'nda bulut denizi mest etti

        Samanlı Dağları'nda bulut denizi mest etti

        Yalova'nın doğal güzellikleriyle öne çıkan Samanlı Dağları, bu kez bulutların oluşturduğu eşsiz manzarayla dikkat çekti. Soğören köyü mevkiinde dron ile kaydedilen görüntülerde, dağların üzerini kaplayan yoğun bulut tabakası ve bulutların arasından yer yer görünen ormanlık alanlar görsel şölen oluşturdu.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 16.11.2026 - 09:33 Güncelleme:
        Samanlı Dağları'nda bulut denizi mest etti

        Yalova’nın doğal güzellikleriyle öne çıkan Samanlı Dağları, bu kez bulutların oluşturduğu eşsiz manzarayla dikkat çekti. Soğören köyü mevkiinde dron ile kaydedilen görüntülerde, dağların üzerini kaplayan yoğun bulut tabakası ve bulutların arasından yer yer görünen ormanlık alanlar görsel şölen oluşturdu.

        Yalova’nın doğal güzellikleri arasında yer alan Samanlı Dağları’nda ortaya çıkan manzara, adeta bulut denizini andırdı. Gökyüzünde uzanan bulut tabakaları ile dağların üzerinde biriken yoğun bulutların oluşturduğu görüntüler, doğanın etkileyici yüzünü bir kez daha gözler önüne serdi.

        Dron kamerasıyla havadan kaydedilen görüntülerde, beyaz bulutların dağların üzerini örtmesi, bulutların arasından ormanlık alanların görünmesi ve gökyüzündeki farklı bulut katmanlarının oluşturduğu manzara dikkat çekti.

        REKLAM

        Soğören köyü mevkiinde kaydedilen görüntüler, Samanlı Dağları’nın yalnızca yeryüzündeki değil, gökyüzünden bakıldığında da ne kadar etkileyici doğal güzelliklere sahip olduğunu ortaya koydu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Yalova haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yalova Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        ABD'li dev 2027 tahminlerini açıkladı
        ABD'li dev 2027 tahminlerini açıkladı
        22 yıllık kayıp dosyasında DNA ve biyolojik iz arandı
        22 yıllık kayıp dosyasında DNA ve biyolojik iz arandı
        "Aileye hiçbir şekilde bilgi vermeyin denildi"
        "Aileye hiçbir şekilde bilgi vermeyin denildi"
        Tarihi buluşma: Trump, Şi ve Putin bir araya gelecek
        Tarihi buluşma: Trump, Şi ve Putin bir araya gelecek
        Avrupa basını Berke Özer'i ön plana koydu
        Avrupa basını Berke Özer'i ön plana koydu
        Otomobilde yerli rüzgarı
        Otomobilde yerli rüzgarı
        "Montella ile devam etmenin faturası!"
        "Montella ile devam etmenin faturası!"
        Macaristan'da yolsuzluk soruşturması
        Macaristan'da yolsuzluk soruşturması
        Grup Laçin'in acı kaybı
        Grup Laçin'in acı kaybı
        Jensen Huang'a destek kampanyası
        Jensen Huang'a destek kampanyası
        Ödül sezonuna şık başlangıç
        Ödül sezonuna şık başlangıç
        Milliler Fransa'da mağlup oldu
        Milliler Fransa'da mağlup oldu
        İşte millilerin A Ligi'nde kalma şansı!
        İşte millilerin A Ligi'nde kalma şansı!
        "Dünyayı çok hor kullandık"
        "Dünyayı çok hor kullandık"
        Dünyada kadınlar, Türkiye'de erkekler
        Dünyada kadınlar, Türkiye'de erkekler
        Sürpriz nikah
        Sürpriz nikah
        Sis, pus, sağanak bekleniyor
        Sis, pus, sağanak bekleniyor
        Netanyahu için "seçimlere müdahale" soruşturması talebi
        Netanyahu için "seçimlere müdahale" soruşturması talebi
        Fon tasfiyesinde 161 milyar TL ödendi
        Fon tasfiyesinde 161 milyar TL ödendi
        3 gün cipte hedefini bekledi! Yemek siparişlerini bile araca söylemiş!
        3 gün cipte hedefini bekledi! Yemek siparişlerini bile araca söylemiş!

        Benzer Haberler

        Şarkıcı Güllü'nün ölümünde daraltılmış baz incelemesi talebi
        Şarkıcı Güllü'nün ölümünde daraltılmış baz incelemesi talebi
        Yalova'da su borusu patladı, cadde suyla kaplandı
        Yalova'da su borusu patladı, cadde suyla kaplandı
        Yalova'da çiftçiye marul fidesi ve organik gübre desteği
        Yalova'da çiftçiye marul fidesi ve organik gübre desteği
        Yalova'da aracın çarptığı yavru ayı telef oldu
        Yalova'da aracın çarptığı yavru ayı telef oldu
        Yalova'da 14 öğrenci hafızlık eğitimini tamamladı
        Yalova'da 14 öğrenci hafızlık eğitimini tamamladı
        Yalova'daki termal tesislerde ara tatil dönemi için hazırlıklar tamam
        Yalova'daki termal tesislerde ara tatil dönemi için hazırlıklar tamam