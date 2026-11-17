YALOVA’nın Çınarcık ilçesinde, 6 katlı binanın teras katındaki evinin penceresinden düşen şarkıcı Güllü’nün (52) ölümüne ilişkin, oğlu Tuğberk Yağız Gülter'in avukatları tarafından dosyaya sunulan ses analiz raporları, teknik inceleme yapılmak üzere TÜBİTAK’a gönderildi.

Güllü adıyla tanınan şarkıcı Gül Tut, 26 Eylül 2025’te Çınarcık ilçesi Harmanlar Mahallesi’ndeki 6 katlı binanın teras katındaki evinin penceresinden düşerek hayatını kaybetti. Olayın ardından başlatılan soruşturma kapsamında, Güllü’nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter (28) ile olay sırasında yanında olan arkadaşı Sultan Nur Ulu (25) gözaltına alındı. Gülter, ‘Tasarlayarak üstsoya karşı kasten öldürme’ suçlamasıyla tutuklandı, Ulu hakkında ise ev hapsi kararı verildi. Soruşturma kapsamında hazırlanan iddianamede, Gülter’in annesini pencereden aşağı ittiği öne sürüldü. Yalova 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada Gülter, 9 Ekim 2026’da ‘Üstsoya karşı kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

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SES KAYITLARINDA DİKKAT ÇEKEN İFADELER

Dosyada daha önce Güllü’nün oğlu Tuğberk Yağız Gülter’in avukatları tarafından ev içi güvenlik kamerası görüntüleri ve ses kayıtlarına ilişkin iki ayrı uzman raporu hazırlatıldı. 28 Ekim 2026 tarihli ilk rapor ile 6 Kasım 2026 tarihli ikinci raporda, Güllü’ye atfedilen “Bırak beni” ve “Bırak”, Sultan Nur Ulu’ya atfedilen “At”, Tuğyan Ülkem Gülter’e atfedilen “Atla camdan” ve “Koş annem yok koş” ifadeleri yer aldı. İkinci raporda Tuğyan Ülkem Gülter’e atfedilen “Ben kapattım kameraları” ve “Nasıl yapacağımı düşünüyorum” sözleri de dikkat çekti.

ERKEK SESİ İÇİN SUÇ DUYURUSUNDA BULUNULDU

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Uzman raporlarında güvenlik kamerası kayıtlarında erkek sesine ait olduğu belirtilen konuşmalar da çözümlendi. İlk raporda erkek sesine atfedilen “Sence korkutmaya mı çalışıyor?”, “Kapıyı kapat”, “Şeref yok” ve “Atsın” ifadeleri kaydedilirken, ikinci raporda “Hayır”, “Görmek istemiyorum” ve “Atla camdan” sözlerine yer verildi. Ancak raporlarda erkek sesinin kime ait olduğuna ilişkin kesin bir tespit yapılmadı. İkinci uzman görüşünde ses kayıtlarının olayın aydınlatılması açısından önemli olduğu, ancak tek başına olayın kesin oluş biçimini ortaya koyamayacağı belirtildi.

Tuğberk Yağız Gülter’in avukatları, kayıtlarda bulunduğu belirtilen erkek sesinin Tuğyan Ülkem Gülter’in eski nişanlısı Kervan E.’ye ait olabileceği iddiasıyla Kervan E. ve Sultan Nur Ulu hakkında cinayete iştirak gerekçesiyle Yalova Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu.

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İSTİNAF DİLEKÇESİNDE DARALTILMIŞ BAZ TALEBİ

Güllü’nün ablası Kader Tut’un avukatları Hasan Kocabey ve Şermin Tankut, Bursa Bölge Adliye Mahkemesi ilgili ceza dairesine gönderilmek üzere Yalova 1’inci Ağır Ceza Mahkemesine ek beyan dilekçesi sundu. Dilekçede, olay sırasında evde üçüncü bir kişinin bulunup, bulunmadığının araştırılması istendi. Evde kullanılan telefonlar üzerinden başka kişilerle sesli veya görüntülü görüşme yapılıp yapılmadığının tespit edilmesi, görüşmeye katılan kişilerin, telefonların, cihazların ve uygulama hesaplarının belirlenmesi talep edildi. Ayrıca olay saatleri dikkate alınarak daraltılmış baz kayıtlarının incelenmesi, telefonların konum ve iletişim verilerinin karşılaştırılması ve dijital materyaller üzerinde teknik inceleme yapılması istendi.

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YENİ DELİLLER TÜBİTAK’A GÖNDERİLDİ

Öte yandan Tuğberk Yağız Gülter'in avukatlarının Yalova Cumhuriyet Başsavcılığına yaptığı başvuru üzerine dosyaya sunulan yeni deliller için gerekli yazışmalar tamamlandı. Deliller, teknik inceleme yapılması amacıyla TÜBİTAK’a gönderildi.