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        İHH Yalova Şubesince Gazze'ye battaniye yardımı yapıldı

        İHH İnsani Yardım Vakfı Yalova Şubesi tarafından Gazze'deki ihtiyaç sahiplerine battaniye yardımı yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.11.2026 - 13:28 Güncelleme:
        İHH Yalova Şubesince Gazze'ye battaniye yardımı yapıldı

        İHH İnsani Yardım Vakfı Yalova Şubesi tarafından Gazze'deki ihtiyaç sahiplerine battaniye yardımı yapıldı.

        Şubeden yapılan açıklamaya göre, İHH Kadın Komisyonu öncülüğünde Gazze'de ihtiyaç sahibi ailelere yönelik 100 battaniye dağıtımı gerçekleştirildi.

        Bağışçıların desteğiyle toplanan battaniyeler, Gazze'de zor şartlar altında yaşam mücadelesi veren ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı.

        Açıklamada, projeye destek veren bağışçılara ve emeği geçen gönüllülere teşekkür edildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

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