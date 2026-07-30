Genç satranççılar uluslararası projeyle desteklenecek

Milli satranççı Ediz Gürel'in uluslararası marka elçisi olarak yer alacağı "Future Grandmasters" sosyal sorumluluk projesiyle, genç satranç yeteneklerinin eğitim ve mentorluk desteğiyle uluslararası düzeyde gelişimlerinin desteklenmesi hedefleniyor.



Karadeniz Holding iştiraki Karpowership'in sponsorluğunda, "Checkmate for Tomorrow" vizyonuyla hayata geçirilen projenin tanıtımı dolayısıyla Yalova'nın Altınova ilçesindeki bir tersanede program düzenlendi.



Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Zeynep Harezi Yılmaz, programda yaptığı konuşmada, satrancı stratejik düşünme becerisini geliştiren önemli bir spor dalı olarak gördüklerini söyledi.



Şirket olarak eğitime ve sosyal sorumluluk projelerine önem verdiklerini belirten Yılmaz, bugüne kadar 55 bin çocuğa burs desteği sağladıklarını ifade etti.



Yılmaz, proje kapsamında Fildişi Sahili ile uzun soluklu işbirliği yürütmeyi hedeflediklerini kaydetti.



Büyükusta (GM) ünvanlı milli satranççı Ediz Gürel de projede yer almaktan mutluluk duyduğunu dile getirerek, satrancın gençlerin hayatına yeni fırsatlar sunduğunu dile getirdi.



Elektriğin insanların yaşamını aydınlattığını belirten Gürel, "Bu program da Afrika'daki genç satranç sporcuları için farklı anlamda bir aydınlanma olacak." dedi.



Karpowership Kurumsal İletişim ve Marka Koordinatörü Karen Kumbasar ise projenin tek seferlik bir organizasyon olmadığını, uluslararası ölçekte büyütülmesinin hedeflendiğini söyledi.



İlk etapta Fildişi Sahili'nin Abidjan kentinden seçilen üç genç satranççının projeye dahil edildiğini aktaran Kumbasar, sporcuların uluslararası büyükusta Nebojsa Nikcevic tarafından birebir eğitim alacağını ifade etti.



Kumbasar, projenin ilerleyen dönemde Senegal'in Dakar, Gabon'un Libreville, Brezilya'nın Rio de Janeiro ve Dominik Cumhuriyeti'nin Santo Domingo kentlerinde de uygulanmasının planlandığını belirterek, genç sporcuların gelişim süreçlerinin yakından takip edileceğini bildirdi.



Konuşmaların ardından Ediz Gürel, Fildişi Sahili'nde düzenlenen satranç turnuvasında dereceye giren 3 sporcuyla eş zamanlı gösteri maçı yaptı.

