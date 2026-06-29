KKTC 5. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Yalova'da konuştu:

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) 5. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, "Türkiye ile birlikte bu bölgede hakkımızı, hukukumuzu ve onurumuzu koruyoruz. Ana vatan, yavru vatan, Mavi Vatan ve gök vatan anlayışıyla geleceğe güçlü adımlarla yürüyoruz." dedi.



Tatar, Yalova Ticaret ve Sanayi Odası (YTSO) Konferans Salonu'nda düzenlenen "Doğu Akdeniz'de Türk Varlığı ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Stratejik Önemi" konulu konferansa katıldı.



Tatar, burada yaptığı konuşmada, Kıbrıs'ta yaklaşık 60 yıl boyunca federasyon temelinde çözüm arayışlarının olduğunu söyledi.



Türkiye'nin adaya ayak basmasıyla birlikte mücadelelerinde yeni bir dönem başladığını belirten Tatar, "1983'te, Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş tarafından Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin ilan edilmesiyle bütün dünyaya Kıbrıs'ta tek devlet anlayışının mümkün olmadığı gösterildi. Ancak o dönemin şartlarında federal bir çözüm anlayışıyla ortaklık arayışları devam etti. 60 yıldan fazla bir süre federal temelde bir anlaşma için her türlü müzakerede zaman tüketildi. Ancak neticede Rumlar hiçbir zaman iyi niyet göstermedi ve bütün önerileri reddetti." dedi.



Tatar, 15 farklı öneriyle masaya gelinmesine rağmen süreçlerin Rum tarafının tutumu nedeniyle sonuçsuz kaldığını anlatarak, şöyle devam etti:



"En son Annan Planı'nda, bundan yaklaşık 20 yıl önce, biz Türkler 'evet' dedik, Rumlar ise 'hayır' dedi. Buna rağmen Rum tarafını Avrupa Birliği'ne aldılar. Yani Annan Planı'na 'hayır' diyen taraf Avrupa Birliği üyeliğiyle ödüllendirildi. Bu da Kıbrıs meselesinin çözümünü daha da zorlaştırdı. Çünkü artık Avrupa Birliği'nin içindeler. Yunanistan da Avrupa Birliği'nin içerisinde. 2017 yılında İsviçre'nin Crans-Montana kentinde gerçekleştirilen görüşmelerde de sonuç alınmadı. Federasyon temelindeki çözüm modeli artık geride kaldı. Bu nedenle iki devletli siyaseti savunuyoruz ve bu politikayı uluslararası platformlarda anlatmaya devam ediyoruz."



- "Türkiye ile birlikte bu bölgede hakkımızı, hukukumuzu ve onurumuzu koruyoruz"



Kıbrıs Türk halkının ayrı bir devlet ve ayrı egemen bir halk olarak varlığını sürdürmesinin önemine değinen Tatar, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin sadece kuzeydeki 3 bin 800 kilometrekarelik topraktan ibaret olmadığını ifade etti.



Ülkenin aynı zamanda deniz yetki alanları, kıta sahanlığı, karasuları ve münhasır ekonomik bölgesiyle büyük bir egemenlik alanına sahip olduğunu vurgulayan Tatar, şöyle konuştu:



"Türkiye ile birlikte bu bölgede hakkımızı, hukukumuzu ve onurumuzu koruyoruz. Ana vatan, yavru vatan, Mavi Vatan ve gök vatan anlayışıyla geleceğe güçlü adımlarla yürüyoruz. Türkiye Cumhuriyeti benim ana vatanımdır. Doğu Akdeniz'de, Mavi Vatan'da en güçlü ülkedir. Garantör devlettir. Türkiye Cumhuriyeti, tarihi haklarını, hukukunu ve sahip olduğu bütün imkanları sonuna kadar koruyacaktır. Tek doğru vardır. Bütün bunlar geçicidir. Önemli olan, Rauf Denktaş'ın da dediği gibi egemenliktir. Egemenlik tapudur. Egemenlik devlettir. Devlet demek gelecek demektir. Devlet demek güvenlik, barış, huzur ve istikrar demektir. Türkiye Cumhuriyeti'nin gücü, büyüklüğü ve teknolojisi bütün Türk devletlerine büyük katkılar sağlamaktadır. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bugün tanınmamış olabilir, çeşitli mağduriyetler yaşayabilir, ancak Doğu Akdeniz'deki bayrağımız, vatanımız, tarihimiz ve maneviyatımızdır. Bu nedenle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne sonuna kadar sahip çıkmak ve egemenlik haklarımızdan hiçbir zaman taviz vermemek bize yakışandır."



Programa, Yalova Valisi Dr. Ahmet Hamdi Usta, Yalova Belediye Başkanı Mehmet Gürel, Yalova Karamürselbey Eğitim Merkezi Garnizon Komutanı Tuğamiral Mehmet Tahir Göncüoğlu, Yalova Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Bahçekapılı, YTSO Yönetim Kurulu Başkanı Cemil Demiryürek, AK Parti İl Başkanı Umut Güçlü, siyasi parti ve STK temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

