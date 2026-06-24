Yalova'da sağlıkçı ikizler gönüllü UMKE ekibine katıldı

Yalova'da paramedik ikizler Nurşen ve Nursen Tekin, İl Sağlık Müdürlüğü bünyesindeki Ulusal Medikal Kurtarma Ekipleri (UMKE) gönüllüleri olarak ekibe katıldı.





112 Acil Çağrı Merkezi yanındaki alanda uzmanlar tarafından verilen ve 15 gönüllü sağlıkçının bulunduğu eğitime katılan ikizler, daha önce yaptıkları gibi hayat kurtarmaya devam edecek.



UMKE Sorumlusu Mustafa Ülker, UMKE bünyesinde uzman hekim, hekim, hemşire, paramedik, acil tıp teknisyeni ile laboratuvar, röntgen ve diğer sağlık personelinin görev aldığını söyledi.



Ülker, "Ulusal Medikal Kurtarma Ekipleri eğitimi iki parçadan oluşuyor. UMKE Temel Eğitimi ile Medikal Kurtarma Eğitimi olarak planlandı. Temel eğitimi tamamladık. Bugün de medikal kurtarma eğitimimizin ikinci günündeyiz. Teorik eğitimler bitti. Arkadaşlarımız enkaz çalışmaları ve diğer etaplarla eğitimlerini tamamlayacak." diye konuştu.



İl Sağlık Müdürlüğü Acil ve Afetlerde Sağlık Hizmetleri Birim Sorumlusu Oktay Şimşek ise olası afet ve olağanüstü durumlara karşı hazırlıkların aralıksız sürdüğünü belirtti.



Sağlık hizmetlerinin kesintisiz sürdürülebilmesi amacıyla planlamalar yaptıklarını, UMKE ekiplerinin bu hazırlıkların önemli bir parçası olduğuna vurgu yapan Şimşek, yıl içerisinde hem UMKE bazında hem de hastanelerde tatbikatlar gerçekleştirdiklerini, afetlere her an hazır olmaya çalıştıklarını söyledi.





Eğitime katılan gönüllüler arasında yer alan ikiz kardeşler Nurşen ve Nursen Tekin de afetlerde görev almak için UMKE'ye katıldıklarını anlattı.



Acil sağlık hizmetlerinde 15 yıldır görev yaptığını belirten Nurşen Tekin, daha önce 112 bünyesinde çeşitli afetlerde görev aldığına dikkati çekerek, "Bundan sonra da UMKE olarak görev almak istiyorum. Dört gündür çok güzel eğitimler aldık. Eğitimcilerimiz çok donanımlı, bize de çok faydaları oldu. Ülkemizde herhangi bir afet olduğunda gönüllü olarak görev almak isterim." ifadelerini kullandı.



İkizi Nursen Tekin de 1999 Yalova depremini yaşadığını belirterek, "İnsanların nasıl çaresizlikler yaşadığını gördüğüm için gönüllü olarak UMKE’ye katıldım. Kardeşimle birlikte UMKE’de görev almak istedik. Zaten biz ayrılmaz ikiziz." dedi.

