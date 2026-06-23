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        Yalova'da uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı tutuklandı

        Yalova'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheliden 2'si tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.06.2026 - 11:15 Güncelleme:
        Yalova'da uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı tutuklandı

        Yalova'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheliden 2'si tutuklandı.


        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticaretiyle mücadele kapsamında çalışma yürüttü.

        Ekipler, uyuşturucu madde ticareti yaptığı belirlenen 5 şüphelinin adreslerine operasyon düzenledi.

        Yapılan aramalarda 13 bin 904 uyuşturucu hap ve hassas terazi ele geçirildi.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçundan adliyeye sevk edilen 5 şüpheliden 2'si tutuklandı, 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Yalova haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yalova Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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