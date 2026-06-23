Yalova'da uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı tutuklandı
Yalova'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheliden 2'si tutuklandı.
Yalova'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheliden 2'si tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticaretiyle mücadele kapsamında çalışma yürüttü.
Ekipler, uyuşturucu madde ticareti yaptığı belirlenen 5 şüphelinin adreslerine operasyon düzenledi.
Yapılan aramalarda 13 bin 904 uyuşturucu hap ve hassas terazi ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçundan adliyeye sevk edilen 5 şüpheliden 2'si tutuklandı, 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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