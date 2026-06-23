Yalova'da uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı tutuklandı

Yalova'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheliden 2'si tutuklandı.





İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticaretiyle mücadele kapsamında çalışma yürüttü.



Ekipler, uyuşturucu madde ticareti yaptığı belirlenen 5 şüphelinin adreslerine operasyon düzenledi.



Yapılan aramalarda 13 bin 904 uyuşturucu hap ve hassas terazi ele geçirildi.



Emniyetteki işlemlerinin ardından "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçundan adliyeye sevk edilen 5 şüpheliden 2'si tutuklandı, 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

